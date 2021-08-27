Para halterci Besra Duman: İyi ki varsın Türkiye 

16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halterde 124 kg kaldırarak bronz madalyanın sahibi olan Besra Duman, dua eden herkese teşekkür etti. Emeği olan herkese teşekkür eden Duman, "Beni buraya kadar getiren antrenörüm Arif Kıran'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Babam oldu, ailem oldu ama hiçbir zaman da beni yalnız bırakmadı. Emeği çok üzerimde. Bütün bakanlığımıza, bütün genel müdürlere, Meram Belediye Başkanımıza da buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bana dua edenlere çok selam gönderiyorum. Benim ne dileğim varsa sizin de o dileğiniz kabul olsun. İyi ki varsın Türkiye, iyi ki bizimsin Türkiye!" ifadelerini kullandı.