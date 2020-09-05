Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1086
ALTIN
462.301
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.9127
EURO
8.7748
Trump'tan o haberlere sert tepki
Son Dakika
Trump'tan o haberlere sert tepki
Taksim'de drondan vatandaşlara uyarı 
Son Dakika
Taksim'de drondan vatandaşlara uyarı 
Hatay'da korkutan yangın
Son Dakika
Hatay'da korkutan yangın
Çöp kamyonu evin bahçesine girdi
Son Dakika
Çöp kamyonu evin bahçesine girdi

Pemra Özgen, wild card ile İstanbul'da korta çıkacak

Milli tenisçi Pemra Özgen, 8-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Championsip İstanbul’a, wild card ile eleme turlarından dahil olacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Eylül 2020 Cumartesi 17:49
0 Okunma
Pemra Özgen, wild card ile İstanbul'da korta çıkacak

Türkiye tenis şampiyonalarında her yaş kategorisinde tekler ve çiftlerde şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi Pemra Özgen‘in, 8-13 Eylül tarihleri arasında TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde gerçekleştirilecek TEB BNP Paribas Tennis Championsip İstanbul’a wild card ile elemelerden katılım sağlayacağı kesinleşti.

Uluslararası Tenis Federasyonu düzeyindeki turnuvalarda toplam 17 şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki tecrübeli raket, İstanbul’da daha önce birçok kez korta çıktı ve üç ITF turnuvasından da şampiyonlukla ayrılmayı başardı. Çiftler kariyerinde daha başarılı bir görüntü sergileyen milli tenisçi, çiftler kategorisinde ITF düzeyinde 23 şampiyonluk elde etti. Kariyerinde milli forma altında da başarıları bulunan Pemra Özgen, 2009 Akdeniz Oyunları’nda çiftlerde gümüş madalya kazanırken, 2013 Akdeniz Oyunları’nda çiftlerde şampiyon olarak Akdeniz Oyunları’ndaki ilk altın madalyasını almıştı. Dünya sıralamasında 214’üncü sırada bulunan ve geçtiğimiz sezon 182’nci sıraya kadar yükselmeyi başaran Pemra, bu çıkışını sürdürmek için İstanbul’da korta çıkacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pemra ÖzgenTenisTEB BNP Paribas Tennis Championsip İstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasımpaşa’dan kaleci transferi
Kasımpaşa’dan kaleci transferi
TBF, Süper Lig’de yer almak isteyen takımlara süre tanıdı
TBF, Süper Lig’de yer almak isteyen takımlara süre tanıdı
Galatasaray yeni sezon çalışmalarını sürdürdü
Galatasaray yeni sezon çalışmalarını sürdürdü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim