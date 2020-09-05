Pemra Özgen, wild card ile İstanbul'da korta çıkacak

Türkiye tenis şampiyonalarında her yaş kategorisinde tekler ve çiftlerde şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi Pemra Özgen‘in, 8-13 Eylül tarihleri arasında TTF İstanbul Tenis Merkezi’nde gerçekleştirilecek TEB BNP Paribas Tennis Championsip İstanbul’a wild card ile elemelerden katılım sağlayacağı kesinleşti.

Uluslararası Tenis Federasyonu düzeyindeki turnuvalarda toplam 17 şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki tecrübeli raket, İstanbul’da daha önce birçok kez korta çıktı ve üç ITF turnuvasından da şampiyonlukla ayrılmayı başardı. Çiftler kariyerinde daha başarılı bir görüntü sergileyen milli tenisçi, çiftler kategorisinde ITF düzeyinde 23 şampiyonluk elde etti. Kariyerinde milli forma altında da başarıları bulunan Pemra Özgen, 2009 Akdeniz Oyunları’nda çiftlerde gümüş madalya kazanırken, 2013 Akdeniz Oyunları’nda çiftlerde şampiyon olarak Akdeniz Oyunları’ndaki ilk altın madalyasını almıştı. Dünya sıralamasında 214’üncü sırada bulunan ve geçtiğimiz sezon 182’nci sıraya kadar yükselmeyi başaran Pemra, bu çıkışını sürdürmek için İstanbul’da korta çıkacak.