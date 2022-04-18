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Petkimspor'a Armand mucize üçlükle hayat verdi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Nisan 2022 Pazartesi 15:14
Petkimspor'a Armand mucize üçlükle hayat verdi

İZMİR - ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri alt sıralardan kurtulamayan Aliağa Petkimspor, kaybettiği taktirde kümede kalma umutlarını yitireceği maçta en yakın rakibi Semt77 Yalovaspor'u evinde ABD'li guardı Armand'ın son salise üçlüğüyle 1 sayı farkla 81-80 yenerken adeta hayata döndü. Bu sezon transfer olduğu Aliağa ekibinde daha önce yine iç sahadaki Fenerbahçe Beko ve Frutti Extra Bursaspor maçlarında son saniyelerdeki üçlükleriyle takımını hayati galibiyetlere taşıyan Armand, ön önemli sınavda da arkadaşlarını ipten aldı. 

Takımı 80-78 mağlup olup küme düşmeye çok yaklaşmışken bitime 1.2 saniye kala Erol Can'ın saha kenarından oyuna soktuğu topta üçlük isabetini bulan Armand, eşine az rastlanır bir hikayenin kahramanı oldu. Petkimspor, bu sonuçla küme düşmekten sıyrılıp Yalova'yı ikili averajla sollayarak son 2 haftaya 7 galibiyetle düşme hattının üzerinde girdi. Maç sonu Aliağa'da yaşanan sevinç görülmeye değerdi. Yalova temsilcisi, Armand'ın son atışta topu süre bittikten sonra elinden çıkardığı yönündeki itirazlarını Basketbol Federasyonu'na taşıdı. Evinde art arda 4 galibiyet alan Petkim, kalan maçlarını Yukatel Merkezefendi Basket (D) ve Beşiktaş'la oynayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PetkimsporING Basketbol Süper Ligi
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