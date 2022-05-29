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Petkimspor'da Armand da yolcu

Sezon öncesi FIBA'ya Europe Cup'ta yer almak için başvuru yapan Petkimspor, yeni kadro kuracak.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
29 Mayıs 2022 Pazar 20:27
Petkimspor'da Armand da yolcu

İZMİR, (DHA)

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu yenilemeye hazırlanan Aliağa Petkimspor, bu sezon takımın ligde kalmasına büyük katkı yapan Sean Armand'la da yollarını ayıracak. Petkim, ayağında sakatlığı bulunup ameliyat olmaya sıcak bakmayan 30 yaşındaki ABD'li guardla yeniden anlaşmama kararı aldı. Sezon öncesi FIBA'ya Europe Cup'ta yer almak için başvuru yapan Petkimspor, yeni kadro kuracak.

Armand, ligde bu yıl normal sezonda ortalama sayı krallığında zirvede yer almıştı. Sezon ortasında geldiği takımda özellikle iç sahadaki Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor ve Semt77 Yalovaspor galibiyetlerinde son saniye üçlükleriyle takımını ipten alan Armand, 15 maçta 20.53 sayı ortalaması yakaladı. Türkiye'de daha önce İstanbul BŞB, Gaziantep Basketbol ve Bahçeşehir Koleji'nde görev yapan Armand, son maçta Beşiktaş Icrypex potasına 40 sayı göndermişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni ÇağrıING Basketbol Süper LigiPetkimsporArmandEurope Cup
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