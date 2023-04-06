Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.912,81
ALTIN
1.241,59
DOLAR
19,25
STERLİN
24,23
EURO
21,16
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak

PFDK'dan Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek'e ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 21'er gün hak mahrumiyeti ve 50'şer bin lira para cezası verdi.

06 Nisan 2023 Perşembe 22:48
1 Okunma
PFDK'dan Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek'e ceza
İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Dursun Özbek'e kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle ceza uyguladı.

Erden Timur'a da 21 gün hak mahrumiyeti cezası

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da Adana Demirspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sitesinde yer alan beyanlarındaki sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında ise isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Kurula sevk edilen isimlerden Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a, kulüp resmi sitesinde yayınlanan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezası uygulandı.

Disiplin Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ise Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 100 bin lira ceza verdi.

PFDK; Beşiktaş'a 300 bin lira, Galatasaray'a 200 bin lira, Fenerbahçe ve Yukatel Kayserispor'a da 56'şar bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

AA

Son Güncelleme: 06.04.2023 23:11
Anahtar Kelimeler:
AhmetNurÇebiDursunÖzbekTürkiyeFutbolFederasyonuProfesyonelDisiplinKurulu21günceza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe yarı finalde
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe yarı finalde
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın hedefi, Dünya Şampiyonası'na katılmak
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın hedefi, Dünya Şampiyonası'na katılmak
Trabzonspor altyapıdan 5 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı
Trabzonspor altyapıdan 5 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans