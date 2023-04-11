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PFDK, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 4 maç ceza verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 4 maç men cezası verdi.

11 Nisan 2023 Salı 15:55
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PFDK, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 4 maç ceza verdi
İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gören Belözoğlu'na, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 35 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Galatasaray Kulübü, Medipol Başakşehir maçı sonrası sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle 200 bin lira ceza aldı. Kulüp başkanı Dursun Özbek'e de aynı gerekçeyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verilirken, sarı-kırmızılı futbolcu Mauro Icardi'ye 150 bin lira para cezası uygulandı.

Kurul ayrıca, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle Beşiktaş Kulübü'ne 200 bin lira, başkan Ahmet Nur Çebi'ye ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ProfesyonelFutbolDisiplinKuruluPFDKEmreBelözoğluMedipolBaşakşehir
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