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Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor: 97-80

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Pınar Karşıyaka, İzmir derbisinde konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 97-80 mağlup etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ekim 2020 Pazar 09:20
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Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor: 97-80

1’İNCİ PERİYOT: 24-13

İLK YARI: 46-33

3’ÜNCÜ PERİYOT: 70-58

5 FAUL ALAN: Ray (36.14) (Aliağa Petkimspor)


Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlaması gereken müsabaka skorboard arızası nedeniyle yarım saat gecikmeli olarak 18.00'de başladı. Aynı arızanın ilk periyot sonu ve ikinci çeyrekte 5 kez daha tekrar etmesi nedeniyle karşılaşma başladıktan 3 saat 54 dakika sonra saat 21.54'te sona erdi. Bu sonuçla Karşıyaka ikinci galibiyetini elde ederken, Petkimspor üçüncü mağlubiyetini aldı.

Maça 8-0'lık seriyle başlayan Karşıyaka, Metecan'la etkili olduğu ilk çeyreği 24-13 üstün tamamladı. İkinci periyotta konuk ekip Hummer'ın sayılarıyla farkı eritmeye çalışsa da 10 sayılık bir seri yakalayan yeşil-kırmızılılar soyunma odasına 13 sayı üstün girdi: 46-33. Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Yunus'un dış atışları ve Taylor'ın sayılarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka, çeyreği 70-58 önde bitirdi. Final periyoduna 6-0'lık seriyle etkili başlayan ve farkı bir ara 22 sayıya (85-63) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, maçı 17 sayı farkla kazandı: 97-80.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pınar KarşıyakaAliağa PetkimsporBasketbol
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