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Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i iki uzatma sonucunda mağlup etti

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 111-112

04 Aralık 2022 Pazar 19:12
Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i iki uzatma sonucunda mağlup etti

İSTANBUL, (DHA) - Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9'uncu haftasında Anadolu Efes'i normal süresi 90-90 biten karşılaşmada iki uzatma sonucunda deplasmanda 112-111 mağlup etti. Bu sonucun ardından Pınar Karşıyaka 5'inci galibiyetini elde ederken; Anadolu Efes ise 2'nci mağlubiyetini aldı.

Pınar Karşıyaka, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 30-27, ilk yarısını ise 46-42 önde tamamladı. Karşılaşmanın normal süresi 90-90, ilk uzatma devresi ise 99-99 sona erdi. 2'nci uzatma devresinde daha iyi bir görüntü çizen Pınar Karşıyaka, parkeden 112-111 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Vasilije Micic kaydettiği 37 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Will Clyburn 24 sayıyla oynadı. Pınar Karşıyaka'da ise Braian Angola 31, Errick McCollum ise 29 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pınar KarşıyakaAnadolu EfesUzatmaMağlupYeni çğrı
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