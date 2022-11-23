Pınar Karşıyaka'da düşüş sürüyor

İZMİR - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yenilediği kadrosuyla 3 galibiyetle başladığı sezonda üst üste 3 mağlubiyet alıp Play-Off hattının dışına çıkan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da da istediği çıkışı yapamadı. 2021'de final oynayıp, geçen sezon şampiyonluk hedefine rağmen Play-In etabında veda ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'ne bu yıl da iddialı başlayan Karşıyaka, B Grubu'nda üst üste 2 galibiyet alamadı. Sezona evinde seyircisiz maçta AEK'yı 91-88 yenerek başlayan Kaf-Kaf, ardından Almanya'da Telekom Baskets Bonn'a 83-71 teslim oldu. Üçüncü maçta Reggio Emilia'yı yine seyircisinden oksun olmasına rağmen 83-76 yenen Karşıyaka, rakibine dün deplasmanda 74-70 mağlup oldu.



İtalya deplasmanına yöneticiler, aileleri, taraftarlar ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yle birlikte kulübün kuruluş yılına ithafen, "FH 1912" sefer sayılı özel uçakla giden Karşıyaka kafilesi, mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde evinde 2'de 2 yapmasına rağmen deplasmanda 2'de 0 çeken Karşıyaka, grup liderliğiyle direkt son 16'ya kalma şansını zora soktu. Grupta sonraki maçında 7 Aralık Çarşamba günü Bonn'u ağırlayacak İzmir ekibinde başantrenör Ufuk Sarıca, yeni takım olmanın zorluklarını yaşadıklarını belirterek, "Hatalarımız üzerinde çalışacağız, bunun üzerine konuşacağız. Önümüzde 2 tane maç var, ikisini de kazanmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.