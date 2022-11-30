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Pınar Karşıyaka'da Flatten resmen gitti

30 Kasım 2022 Çarşamba 12:34
Pınar Karşıyaka'da Flatten resmen gitti

İZMİR - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, sezon başında İsveç Basketbol Ligi ekiplerinden Boras Basket'ten transfer edip ardından kulüp bulmasını istediği 27 yaşındaki ABD'li şutör guard Skyler Flatten ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sezon başında aramıza katılan ve Pınar Karşıyaka'mızın formasını giyen Skyler Flatten ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerini yer verildi.

Karşıyaka, Flatten'in yerine kadrosuna Braian Angola-Rodas'ı dahil etmişti. Pınar Karşıyaka formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2 aydır yalnız 1 maça çıkan Skyler Flatten, bu maçta 1 sayı ve 1 asist ile oynadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pınar KarşıyakaFlatten
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