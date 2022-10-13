Pınar Karşıyaka ilki yaşadı

İZMİR - Basketbolda sezona yeni kadrosuyla lig ve Avrupa'da oynadığı ilk 3 maçı kazanarak başlayan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda deplasmanda Telekom Baskets Bonn'a 83-71 yenilirken ilk mağlubiyetini aldı. Maratona iyi başladıktan sonra Almanya'da çok kötü şut isabetiyle oynayıp mağlubiyetten kurtulamayan Karşıyaka, 3 sayılık atışlarda 22'de 4 isabet sağlayarak yüzde 18'lik başarı oranı yakalayabildi.



Çift devreli maçlar sonucunda ilk sırayı elde eden ekibin direkt son 16'ya kalıp, ikinci ve üçüncünün ise diğer gruplardan çapraz eşleşmeyle Play-In oynayacağı Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'ndaki diğer sınavda AEK, deplasmanda Reggio Emilia'yı 84-73 yendi. Bu sonuçların ardından 4 takım da birer galibiyete ulaşırken, Pınar Karşıyaka, genel averajla son sırada kaldı. Temsilcimiz, sonraki maçında 25 Ekim Salı günü Reggio Emilia'yı konuk edecek.



SARICA: DAHA İYİ OLACAĞIZ



Deplasmanda zorlu bir maç oynadıklarını belirten Antrenör Ufuk Sarıca, "Maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk ama buna rağmen kazanmak için yeterince iyi bir performans sergilemedik. Rakibimiz bizden daha iyiydi. Maç boyunca özellikle ilk yarıda çok ciddi hatalar yaptık. Neler yapmamız gerektiğini konuşmuştuk ama savunmada çok zorlandık. Özeklikle de ikili oyun savunmasında sorunlar yaşadık ve rakibimize kolay sayı şansları tanıdık. Aynı zamanda ribaundlar konusunda da sorun yaşadık. Günün sonunda galibiyet için yeterli performansı sergileyemedik. Daha iyiye gidebilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni bir takımız ve bunun zorluklarını yaşayacağız. Bunu oyuncularımla da konuştum, bundan önceki 3 maçımızı kazandık ama halen iyiye gitmemiz gereken çok sayıda nokta var" açıklamasını yaptı.



GÜÇ SIRALAMASINDA İKİNCİ



Pınar Karşıyaka, FIBA'nın Şampiyonlar Ligi'nde her sezon yayınladığı güç sıralamasında 8 gruptaki 32 takım arasında ikinci sırada yer aldı. Organizasyonda şampiyonluğun en büyük adayları kadro ve performanslarına göre değerlendirilirken, temsilcimiz, geçen sezon Play-In'de elendiği, son şampiyon Lenovo Tenerife'nin ilk sırayı elde ettiği güç sıralamasında ikinci en güçlü takım olarak gösterildi.