Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.146,10
ALTIN
1.015,90
DOLAR
18,17
STERLİN
21,38
EURO
18,13
Atılım Üniversitesi Akademik Personel alacak
Atılım Üniversitesi Akademik Personel...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 39...
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 30 Öğretim Üyesi alıyor
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi...
Yüksek Seçim Kurulu 48 Zabıt Katibi ve 5 Hizmetli alacak
Yüksek Seçim Kurulu 48...

Plaj voleybolunda gençler Dikili'de buluşuyor

27 Ağustos 2022 Cumartesi 14:12
Plaj voleybolunda gençler Dikili'de buluşuyor

İZMİR - ULUSLARARASI Voleybol Federasyonu (FIVB), Türkiye Voleybol Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesi'nin iş birliğinde düzenlenen FIVB U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası, 14-18 Eylül tarihleri arasında Dikili'de yapılacak. İzmir yine dünyanın dört bir yanından plaj voleybolcularını ağırlayacak. BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası ile başlayan, U18, U20 ve U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'na ev sahipliği yapan, CEV Continental Cup ile Tokyo 2020 Avrupa Kıta Elemeleri ikinci raundunu düzenleyen İzmir, Dikili'deki FIVB U19 Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası ile plaj voleybolu organizasyonlarını sürdürecek. Dünya çapından 32 ülkeden toplam 64 takımın mücadele edeceği şampiyonada 128 sporcu kumlara çıkacak. 

SOYER: İZMİR SU VE PLAJ SPORLARINDA MERKEZ OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'i su ve plaj sporlarında Avrupa'nın merkezi konumuna yükselteceklerini vurgulayarak, "İzmir, 629 kilometrelik sahil şeridine ve 100 kilometrenin üzerinde plaja sahip. Mavi bayrak alan çok sayıda plajımız var. Masmavi bir gökyüzüne, dört mevsimi en güzel şekilde yaşayan bir coğrafyaya sahibiz. Bu avantajlarımızı en iyi şekilde değerlendirerek güzel İzmir'imizi su ve plaj sporlarında Avrupa'nın merkezine dönüştüreceğiz. Dikili Belediyesi ile ev sahipliğini yapacağımız dev şampiyona, bu doğrultudaki önemli organizasyonlarımızdan biri. Türkiye Voleybol Federasyonu'na bizimle el ele verdiği için teşekkür ederim. Dikili Belediyesi ile örnek bir organizasyon gerçekleştireceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Plaj VoleyboluDikili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Liglerinde maç takvimleri belli oldu
Avrupa Liglerinde maç takvimleri belli oldu
Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: 5-2
Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor: 5-2
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans