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Racing Team Turkey sezona birincilikle başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Nisan 2022 Salı 13:09
Racing Team Turkey sezona birincilikle başladı

İSTANBUL - Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jack Aitken’den oluşan Racing Team Turkey, 2022 sezonundaki ilk startını Avrupa Le Mans Serisi (ELMS) ilk ayağında aldı. Paul Ricard pistinde koşulan 4 saatlik Le Castellet Yarışı’nda mücadele eden takım, LMP2 Pro-Am kategorisinde birinci olarak sezona zaferle başladı.

Toplam 42 aracın yer aldığı zorlu mücadelede genel klasmanda 6. olarak damalı bayrağı gören ekip, kategorilerinde 25 puanla liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Bu zaferin ardından podyumda İstiklal Marşımızı dinleterek göndere Türk bayrağı çektiren Salih Yoluç ve takım arkadaşları, Avrupa Le Mans Serisi’ne 15 Mayıs’ta İtalya İmola’da koşulacak 4 saatlik ikinci ayak yarışı ile devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Racing Team TurkeySezon
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