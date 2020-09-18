Rakipler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda PAOK'a elenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Portekiz ekiplerinden Rio Ave oldu.



Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Neftçi PFK'yı saf dışı bırakarak adını bir üst tura yazdıran Galatasaray, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşı karşıya gelecekken, Avrupa serüvenine 3'üncü ön eleme turundan başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'un rakibi ise Norveç ekibi Rosenborg oldu.



Maçların oynanacağı tarihler ve statlar şu şekilde:



- 24 Eylül Perşembe



Galatasaray - Hajduk Split (Türk Telekom Stadyumu)



Beşiktaş - Rio Ave (Vodafone Park)



Aytemiz Alanyaspor - Rosenborg maçının tarihiyle ilgili bilgi ise henüz paylaşılmadı.