Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1113
ALTIN
474.312
DOLAR
7.5345
STERLİN
9.8136
EURO
8.9350
Muş ve Malatya'da depremler endişelendirdi
Son Dakika
Muş ve Malatya'da depremler endişelendirdi
Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru yeniden THY oldu
Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru...
Kumluca'da caretta caretta yavruları denizle buluştu
Kumluca'da caretta caretta yavruları denizle...
Antakya tuzlu yoğurdu Coğrafi İşaret Belgesi aldı
Antakya tuzlu yoğurdu Coğrafi İşaret...

Rakipler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'un 3'üncü ön eleme turundaki rakipleri belli oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Eylül 2020 Cuma 10:49
0 Okunma
Rakipler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda PAOK'a elenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Portekiz ekiplerinden Rio Ave oldu.

Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Neftçi PFK'yı saf dışı bırakarak adını bir üst tura yazdıran Galatasaray, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşı karşıya gelecekken, Avrupa serüvenine 3'üncü ön eleme turundan başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'un rakibi ise Norveç ekibi Rosenborg oldu.

Maçların oynanacağı tarihler ve statlar şu şekilde:

- 24 Eylül Perşembe

Galatasaray - Hajduk Split (Türk Telekom Stadyumu)

Beşiktaş - Rio Ave (Vodafone Park)

Aytemiz Alanyaspor - Rosenborg maçının tarihiyle ilgili bilgi ise henüz paylaşılmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigFutbolGalatasarayBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi
Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru yeniden THY oldu
Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru yeniden THY oldu
Oyuncu Müge Boz ve ralli pilotu Yağız Avcı ile adrenalin zirvede
Oyuncu Müge Boz ve ralli pilotu Yağız Avcı ile adrenalin zirvede
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans