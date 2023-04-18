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Real Madrid ve Barcelona birbirlerini "diktatör Franco rejiminin kulübü" olmakla suçladı

İspanya'nın iki büyük kulübü Real Madrid ve Barcelona birbirlerini, "diktatör Francisco Franco döneminin çıkar sağlayıcı kulübü" olmakla suçladı.

18 Nisan 2023 Salı 11:29
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Real Madrid ve Barcelona birbirlerini "diktatör Franco rejiminin kulübü" olmakla suçladı
Madrid

İki kulüp arasındaki "rejiminin kulübü tartışması" Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta'nın, "Negreira olayı" olarak adlandırılan, Barcelona'nın hakemler hakkında bilgi almak için bir şirkete ödeme yaptığı iddialarıyla ilgili dün düzenlediği basın toplantısında Real Madrid'i suçlamasıyla başladı.

Real Madrid'i diktatör Franco dönemine atıfta bulunarak "rejimin kulübü" olarak tanımlayan Laporta, "Tüm dünya biliyor ki tarihsel olarak hakem hatalarından en fazla fayda gören kulüp Real Madrid olmuştur. Rejimin kulübüdür. 70 yıl boyunca hakem başkanları, Madrid'in eski üyeleri, futbolcuları ya da yöneticileri olmuştur. Bazı dönemler hepsini birden yaptıkları da olmuştur. 70 yıl boyunca adaleti dağıtacak hakemleri tayin ettiler. Kulübümüzün en iyi döneminde, Madrid'in ortaya çıkıp sportif anlamda zarar gördüğünü iddia etmesi eşi benzeri görülmemiş bir sinizmdir. Umarım bu dava onları gülünç durumda bırakır." açıklamasında bulunmuştu.

Real Madrid TV'den cevap verildi

Laporta'nın bu sözlerine cevap ise Real Madrid TV'den yapılan yayında verildi.

"Rejimin kulübü kimdi?" başlığı altında yapılan yayında, İspanya'yı 1936-1975 yılları arasında yöneten diktatör Francisco Franco döneminde gerçekleşen Barcelona Kulübüyle ilgili arşiv görüntüleri ve gazete kupürleri kullanıldı.

Barcelona'nın stadyumu Nou Camp'ın açılışını Franco döneminin bakanı Jose Solis Ruiz'in yaptığını, Barcelona Kulübüne Franco tarafından altın rozet verildiğini, 1965 yılında da Barcelona'nın Franco'yu onur üyesi ilan ettiğini vurgulanan yayında, üç kez ağırlanan Franco'nun Katalan kulübünü üç kez iflastan kurtardığı iddia edildi.

Barcelona'nın Franco döneminde 8 lig şampiyonluğu ve 9 Büyük General Kupası (şimdiki adı Kral Kupası) kazandığı da hatırlatıldı.

Yayında Real Madrid Kulübünün ise Franco döneminde lig şampiyonluğu için 15 yıl beklediğini, İç Savaş sırasında paramparça olduğunu, futbolcularının öldürüldüğünü, tutuklandığını ve sınır dışı edildiği de ileri sürüldü.

İspanya'da spor basını ise "diktatör Franco rejimi kulübü kavgasının ülkenin iki büyük kulübüne de zarar vereceği" yorumunu yaptı.

AA

Son Güncelleme: 18.04.2023 11:32
Anahtar Kelimeler:
NegreiraolayıBarcelonaFCRealMadrid
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