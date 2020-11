Red Bull Pit Stop Challenge'da 'en hızlı pit'i yapanlar, Albon ve Verstappen ile buluştular

İSTANBUL - Aston Martin Red Bull Racing'in pit stop hızına erişmeye çalışanların mücadelesinde kazananlar belli oldu. Formula 1'in pit stop rekortmeni takımın performansına Türkiye'den meydan okuyan Formula 1 severler arasında ilk 5'e giren kişiler ödüllerine kavuştu.



Red Bull Türkiye'nin internet sitesinden oynanan Red Bull Pit Stop Challenge'ta dünyanın en hızlı ekibine meydan okuyan motor sporları tutkunları arasından Can Çınar, en iyi zamanı yapmayı başardı. Sıralamada Can Çınar'ı Çağlar Utku Özal, Hakan Kurtuluş, Korcan İskender Mergener ve Burak İkiz takip etti.



Oyunda ilk 3 sırayı elde elden yarışmacılar, video konferans yoluyla Aston Martin Red Bull Racing pilotları Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma şansını elde etti. Oyunda en iyi 5 zamanı elde edenler ise Red Bull Racing lisanslı ödüllerin sahibi odu.



YER ÇEKİMSİZ ORTAMDA DA EN HIZLI OLDULAR



Formula 1 tarihinin en hızlı pit stop rekorunu elinde tutan Aston Martin Red Bull Racing Takımı, pit stop rekorunu bir sezonda 3 kez kırmayı başarmıştı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Star City Uzay Tesisleri'nde geçen yıl 33 bin feet (yaklaşık 10 bin metre) yükseklikte ve yer çekimsiz ortamda gerçekleştirdikleri pit stop'u 20 saniyenin altında tamamlayan rekortmen ekip, erişilmesi zor bir rekora daha imza atmıştı. Bu rekorun videosu RedBull.com/zerog adresinden izlenebiliyor.