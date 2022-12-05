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Rekorların kupası...

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda rekorlar kırılmaya devam ediyor.

05 Aralık 2022 Pazartesi 13:44
Rekorların kupası...

İSTANBUL - 2022 Dünya Kupası'nın geride kalan kısmında Lionel Messi, Olivier Giroud, Kylian Mbappe ve Cristiano Ronaldo tarihe geçti.

MBAPPE VE GIROUD FRANSA TARİHİNE GEÇTİ

Dün akşam oynanan Fransa - Polonya maçında rakip ağları sarsan 23 yaşındaki Kylian Mbappe, kupa tarihindeki 9'uncu golüne imza attı. Fransız futbolcu, 24 yaşına gelmeden 9 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. Dünya yıldızı, Brezilya'nın efsanesi Pele ve Arjantin'in efsanesi Maradona'yı gol sayısında geçmeyi başardı.

Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fransa'da Olivier Giroud da tarihe geçmeyi başardı. Tecrübeli futbolcu, Polonya'ya attığı gol ile milli takımdaki gol sayısını 52'ye çıkardı. 52 gole ulaşan Giroud, 51 golü bulunan Thierry Henry'yi geride bırakarak Fransa Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu oldu.

LIONEL MESSI, MARADONA'YI GERİDE BIRAKTI

Lionel Messi, Arjantin'in efsane ismi Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı. Dünya Kupası'nda 9'uncu golünün atan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, 8 golü bulunan Maradona'yı geçti ve 10 golü bulunan Batistuta'ya bir adım daha yaklaştı. 

Messi ayrıca Avustralya karşısında kariyerinin 1000'inci maçına çıktı. Tecrübeli futbolcu, 1000 maçta 789 gol ve 348 asistlik performans sergiledi. 

RONALDO, 5 DÜNYA KUPASI'NDA GOL ATAN İLK FUTBOLCU OLDU

Dünya Kupası tarihine geçen bir başka isim de Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız futbolcu, grubun ilk maçında Gana'ya attığı gol ile 5 Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
2022 Dünya KupasıRekorlar
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