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Rekortmen milli atlet Eda Nur Tulum uluslararası yarışlarda zirveyi hedefliyor

Ulusal ve uluslararası yarışlarda elde ettiği başarıların yanı sıra kırdığı rekorlarla adından söz ettiren milli atlet Eda Nur Tulum, katılacağı yeni şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyor.

17 Nisan 2023 Pazartesi 11:43
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Rekortmen milli atlet Eda Nur Tulum uluslararası yarışlarda zirveyi hedefliyor
Zonguldak

Geçen yıl Slovakya'da düzenlenen 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 400 metrede şampiyonluk kazanan, İsrail'deki 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda aynı kategoride üçüncü olan ve ulusal yarışlarda da birçok kez zirvede yer alan milli atlet, kırdığı rekorlarla dikkati çekiyor.

20 Yaş Altı Türkiye Turkcell Salon Şampiyonası'nda yine 400 metrede iki günde 2 rekor kıran 17 yaşındaki atlet, sporcuların milli takıma girmek ve derecelerini geliştirmek için mücadele ettiği Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme Yarışmaları'nda da 54.22'lik derecesiyle kendisine ait 18 yaş altı Türkiye salon rekorunu yeniledi.

Eda Nur, son dönemdeki başarılarıyla toplamda 12 Türkiye rekorunun sahibi oldu.

"Hedefim tekrar birinci olmak"

Eda Nur Tulum, kırdığı rekorlardan dolayı mutlu olduğunu ve yeni başarılar için mücadele ettiğini söyledi.

Zonguldak'taki yarışların da kendisi için güzel geçtiğini belirten Eda Nur, "Temmuz ayında Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) var. Geçen yıl orada birinci oldum. Tekrar hedefim orada birinci olmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Ağustos ayında U20 Avrupa Şampiyonası var. İlk hedefimiz finale çıkıp sonra derece almak. Umarım orada güzel geçer." diye konuştu.

Eda Nur, çalışmalarının çok iyi geçtiğini anlatarak, "Antrenörümle çok iyi anlaştığımı düşünüyorum. Çok iyi çalışmalar yapıyoruz, diyaloglar kuruyoruz, hedef koyuyoruz ve bu hedefler doğrultusunda çok güzel ilerlediğimizi düşünüyorum." dedi.

Antrenör Dede: "Şu andaki performansından memnunum"

Antrenör Gökhan Dede de Eda Nur Tulum'un, Türk atletizmin yetiştirdiği yeni yeteneklerden biri olduğuna dikkati çekti.

Eda Nur'un parlayan bir yıldız olduğunu vurgulayan Dede, "Bunu daha da ileriye taşıyabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonası grup elemeleri için Zonguldak'a geldik. Güzel bir organizasyon ve bu organizasyon final için bir basamaktı. Güzel koştuk, birinci olduk. Tulum'un şu andaki performansından memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Dede, hedeflere sağlam adımlarla ilerlemek istediklerini aktararak, "Daha da fazlasını yapabilir miyiz, yapabiliriz ama şu an için erken daha. Üzerine yavaş yavaş koyarak doğru zamanda, doğru basamakları çıkarak başarıya doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir yaz dönemine hazırlanıyor

Son olarak Zonguldak'ta gerçekleştirilen Atletizm Gençler A ve B Grup Müsabakaları'nda 400 metrede birinci olan Eda Nur, yaz aylarında önemli organizasyonlarda başarı kovalayacak.

İlk olarak 20-25 Haziran'da Polonya'da yapılacak Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda yarışacak genç sporcu, 15-16 Temmuz'da Denizli'deki Balkan 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda madalya için mücadele edecek.

Eda Nur, 25-29 Temmuz'da Slovenya'daki Avrupa Yıldızlar Olimpik Festivali'nden (EYOF) sonra 7-10 Ağustos'ta İsrail'de düzenlenecek Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda zirvede yer alabilmek için çalışacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
MilliatletEdaNurTulum
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