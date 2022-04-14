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Rıza Çalımbay: Hatayspor maçı çok önemli

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Nisan 2022 Perşembe 15:10
Rıza Çalımbay: Hatayspor maçı çok önemli

SİVAS - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu hafta ligdeki maçın Türkiye Kupası maçını da etkileyeceğini belirterek "Bu haftaki Atakaş Hatayspor maçı çok önemli. Oradan alacağımız puan ya da puanların moraliyle Alanya'ya gideceğiz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Atakaş Hatayspor maçı önçesi değerlendirmelerde bulundu. İlk olarak ailevi sebeplerden dolayı ülkesinde yaşayan ailesinin yanına dönmek isteyen Pedro Henrique'nin gidişini değerlendiren Çalımbay, "Ayrılma kararı benim için sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Önemli mevkilerde sakat olan arkadaşlarımız var. Kızı, hastalığı nedeniyle Brezilya'da sürekli tedavi görüyor. Oradan iyi bir teklif gelmesi Pedro Henrique için çok iyi bir şeydi. Gitmeyi çok istiyordu. Gitmek için de her şeyi yapacaktı. Yönetimle görüştüler ve anlaştılar" dedi.

Çalımbay, Pedro Henrique'nin sezonu takımda tamamlamasını ve ardından ülkesine gitmesini teklif ettiğini ancak bunun Internacional Kulübü tarafından kabul edilmediğini de sözlerine ekledi. 

"KÖTÜ OYNAMADIK AMA TAM DA İYİ BİR BASKI KURAMADIK"

Ligde kötü oynamadıklarını söyleyen Çalımbay, "Ancak önümüze gelen fırsatları değerlendiremiyoruz, hem de çok kötü goller yiyoruz. En son oynadığımız Başakşehir maçında kendi kalemize gol attık. Bunu telafi edecek pozisyonlar da geldi. İstatistiklerde hemen hemen hepsinde biz üstünüz. Kaleci Volkan Babacan mükemmel toplar çıkarttı. Son paslarda biraz daha dikkatli olsak, bir gol atsaydık devamı kesinlikle gelecekti. Kötü oynamadık ama tam da iyi bir baskı kuramadık. Yine de herkes elinden geleni son dakikaya kadar yaptı" dedi.

"ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI ÇOK ÖNEMLİ"

Süper Lig'in 33'üncü hafta maçında cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Atakaş Hatayspor maçını da değerlendiren Çalımbay, "Gelecek hafta çarşamba günü oynayacağımız Türkiye Kupası maçı için de Atakaş Hatayspor maçı çok önemli. Oradan alacağımız puan ya da puanların moraliyle Alanya'ya gideceğiz. Nasıl ki Adana Demirspor maçında kıran kırana mücadele ettiysek, daha da onun üstüne çıkıp oradan iyi bir şekilde ayrılalım" diye konuştu. 

"ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNALE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Çalımbay, "Finale kalabilmek için ilk maçtan iyi bir avantajla ayrılırsak, ikinci maçta da iyi bir futbol oynayıp finale kalmak istiyoruz. Aytemiz Alanyaspor ile üst üste 3 maç oynayacağız. Sadece arada Galatasaray ile lig maçımız var. Onun için birbirimizi iyi tanıyacağız. Onlar da iyi bir takım. Kaliteli oyuncuları da var. Zor maç olacak. Bütün amacımız bundan önceki sezonları nasıl iyi şekilde bitirdiysek bu sezonu da ligde ve kupada iyi şekilde bitirmek" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rıza ÇalımbayHatayspor
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