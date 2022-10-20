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RÄ±za Ã‡alÄ±mbay: Trabzonspor maÃ§Ä±nda takÄ±m halinde oynamamÄ±z gerekiyor

Demir Grup Sivasspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, "Trabzonspor'a karÅŸÄ± oynarken hem dikkatli, hem konsantre, hem de disiplinli olmamÄ±z gerekiyor. Herkesin kapasitesinin Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kmasÄ± gerekiyor. TakÄ±m halinde oynamamÄ±z gerekiyor. BunlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z taktirde oradan da gÃ¼zel bir ÅŸekilde ayrÄ±lacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum" dedi.

20 Ekim 2022 PerÅŸembe 10:26
RÄ±za Ã‡alÄ±mbay: Trabzonspor maÃ§Ä±nda takÄ±m halinde oynamamÄ±z gerekiyor

Ã‡alÄ±mbay, devam eden Trabzonspor maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulundu.Â 

SÃ¼per Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadÄ±klarÄ± son 3 maÃ§tan da galibiyetle ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ã‡alÄ±mbay, "En bÃ¼yÃ¼k hedefimiz Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±ydÄ±. Oradan mutlaka iyi bir ÅŸekilde ayrÄ±lmamÄ±z gerekiyordu. Hem iyi oynadÄ±k hem de gÃ¼zel ÅŸeyler yaptÄ±k. Net bir galibiyet aldÄ±k. Daha sonra oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ballkani maÃ§Ä±nÄ± da mutlaka kazanmamÄ±z gerekiyordu ve onu da iyi bir ÅŸekilde bitirdik. Bu sene kendi sahamÄ±zda galibiyetimiz yoktu, beraberliklerimiz Ã§oktu. Bitexen Giresunspor maÃ§Ä± Ã§ok Ã¶nemliydi. MaÃ§Ä±n baÅŸÄ±ndan sonuna kadar iyi oynadÄ±k, iyi pozisyonlara girdik. Rakibimiz bir ara bayaÄŸÄ± yÃ¼klendi bize. Oyundan hiÃ§ kopmadÄ±k ve sonrasÄ±nda attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gollerle de galip geldik. KazanmamÄ±z gereken maÃ§lardÄ±" diye konuÅŸtu.

3 maÃ§ta da oyuna sonradan giren sporcularÄ±n Ã§ok iyi iÅŸler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã‡alÄ±mbay, "TakÄ±ma Ã§ok bÃ¼yÃ¼k katkÄ±da bulundular, gol attÄ±lar. 3 maÃ§Ä± da takÄ±m halinde oynadÄ±k" dedi.

'KOLAY OLMAYACAÄžINI BÄ°LÄ°YORUZ'

Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda oynayacaklarÄ± Trabzonspor maÃ§Ä±ndan puan ya da puanlar almak istediklerini ifade eden Ã‡alÄ±mbay, "Kolay olmayacaÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Trabzonspor'a karÅŸÄ± oynarken hem dikkatli, hem konsantre, hem de disiplinli olmamÄ±z gerekiyor. Herkes kapasitesinin Ã§ok Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±kmasÄ± gerekiyor. TakÄ±m halinde oynamamÄ±z gerekiyor. BunlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z taktirde oradan da gÃ¼zel bir ÅŸekilde ayrÄ±lacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. TakÄ±mÄ±ma gÃ¼veniyorum. Git gide iyi oluyorlar. 4-5 maÃ§ sonra ligde ara olacak. Ã‡ok maÃ§ oynadÄ±k, yoruldu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z. Onun iÃ§in dinlenmeleri iÃ§in belirli bir sÃ¼re izin vereceÄŸiz. ArdÄ±ndan da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Ä°lk yarÄ±da ÅŸansÄ±z puan kayÄ±plarÄ± yaÅŸadÄ±k bunlarÄ± telafi etmek iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RÄ±za Ã‡alÄ±mbayDemir Grup SivassporTrabzonsporFutbolSÃ¼per Lig
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