Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1101
ALTIN
459.006
DOLAR
7.6907
STERLİN
9.8590
EURO
8.9645
Rusya Okçuluk A Milli Takımı Kemer'de kampta
Rusya Okçuluk A Milli Takımı...
“Arpa çimi koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiriyor”
“Arpa çimi koronavirüse karşı bağışıklığı...
Tembellik Alzheimer’ı tetikliyor
Tembellik Alzheimer’ı tetikliyor
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi
Son Dakika
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi

Rusya Okçuluk A Milli Takımı Kemer'de kampta

Antalya'nın Kemer ilçesinde kampta bulunan Rusya Okçuluk A Milli Takımı, kentte ekim ayının başında düzenlenecek yarışma için hazırlıklarını sürdürdü.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Eylül 2020 Perşembe 12:22
0 Okunma
Rusya Okçuluk A Milli Takımı Kemer'de kampta

ANTALYA - Hazırlık kampı için 15 Eylül'de 40 kişilik ekiple Kemer ilçesine bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki bir otele gelen Rusya Okçuluk A Milli Takımı çalışmalarını otele ait spor tesislerinde gerçekleştiriyor. Ekibin başında Rusya Okçuluk Federasyonu Başkanı Vladimir Esheev bulunurken, sporcular sıcak ve temiz havanın da tadını çıkarıyor. Sporcular 1 Ekim Perşembe gününe kadar çalışmalarını otelin tesislerinde gerçekleştirecek ve ardından Antalya'da yapılacak olan uluslararası yarışmaya katılacak.

Rusya Okçuluk Federasyonu Başkanı Vladimir Esheev, "İlk olarak Türkiye'de okçuluk çok meşhur onu söylemek istiyorum. Türk takımının performansı yıllardır iyi sonuçlar gösteriyor. Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'in desteğiyle bunlar oluyor. Bizim burada olmamızın sebebi, kamp için Antalya'ya geldik. Burada da yarışma olacak. 12-15 ülke arasında gerçekleşecek bu yarışma burada. Kovid-19'dan dolayı tüm hazırlık programları ve Tokyo'daki olimpiyat iptal edildi. O yüzden buraya geldim. Türkiye'ye ve Türk toprağına minnettarız, güneşli ve çok güzel hava. Bize bu zor zamanlarda böyle şans verdiğiniz için teşekkürler. Düzgün bir kamp geçirebiliyoruz burada. Ben inanıyorum biz bu yarışmada kendimizi göstereceğiz" dedi.

Rusya'ya geçen yıl doping dolayısıyla verilen uluslararası müsabakalara katılmama cezasının okçuluk branşında da geçerli olup olmadığı noktasında CAS'a başvuruda bulunduklarını anlatan Vladimir Esheev, "Hazırlık yapıyoruz. Bizim okçuluk sporcularımızın doping testlerinde bir iz görünmedi. O yüzden ilk olarak Brezilya olimpiyatlarından önce yapılan testlerde doping izi bulunmadı ve katılmamıza izin verildi. Biz bununla mücadele ediyoruz ve bunu yaparken hangi bayrak altında yapacağımız belli değil. Tabii ki biz hazırız ama bayrak ve marş sorunu devam ediyor. Bu çok önemli bizim ve sporcular için" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Okçuluk A Milli TakımıKemerKamp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı KAP'a bildirdi
Doğan Erdoğan Çaykur Rizespor'da
Doğan Erdoğan Çaykur Rizespor'da
Trabzonspor, Diabate'yi kadrosuna kattı
Trabzonspor, Diabate'yi kadrosuna kattı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans