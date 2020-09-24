Rusya Okçuluk A Milli Takımı Kemer'de kampta

ANTALYA - Hazırlık kampı için 15 Eylül'de 40 kişilik ekiple Kemer ilçesine bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki bir otele gelen Rusya Okçuluk A Milli Takımı çalışmalarını otele ait spor tesislerinde gerçekleştiriyor. Ekibin başında Rusya Okçuluk Federasyonu Başkanı Vladimir Esheev bulunurken, sporcular sıcak ve temiz havanın da tadını çıkarıyor. Sporcular 1 Ekim Perşembe gününe kadar çalışmalarını otelin tesislerinde gerçekleştirecek ve ardından Antalya'da yapılacak olan uluslararası yarışmaya katılacak.



Rusya Okçuluk Federasyonu Başkanı Vladimir Esheev, "İlk olarak Türkiye'de okçuluk çok meşhur onu söylemek istiyorum. Türk takımının performansı yıllardır iyi sonuçlar gösteriyor. Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'in desteğiyle bunlar oluyor. Bizim burada olmamızın sebebi, kamp için Antalya'ya geldik. Burada da yarışma olacak. 12-15 ülke arasında gerçekleşecek bu yarışma burada. Kovid-19'dan dolayı tüm hazırlık programları ve Tokyo'daki olimpiyat iptal edildi. O yüzden buraya geldim. Türkiye'ye ve Türk toprağına minnettarız, güneşli ve çok güzel hava. Bize bu zor zamanlarda böyle şans verdiğiniz için teşekkürler. Düzgün bir kamp geçirebiliyoruz burada. Ben inanıyorum biz bu yarışmada kendimizi göstereceğiz" dedi.



Rusya'ya geçen yıl doping dolayısıyla verilen uluslararası müsabakalara katılmama cezasının okçuluk branşında da geçerli olup olmadığı noktasında CAS'a başvuruda bulunduklarını anlatan Vladimir Esheev, "Hazırlık yapıyoruz. Bizim okçuluk sporcularımızın doping testlerinde bir iz görünmedi. O yüzden ilk olarak Brezilya olimpiyatlarından önce yapılan testlerde doping izi bulunmadı ve katılmamıza izin verildi. Biz bununla mücadele ediyoruz ve bunu yaparken hangi bayrak altında yapacağımız belli değil. Tabii ki biz hazırız ama bayrak ve marş sorunu devam ediyor. Bu çok önemli bizim ve sporcular için" diye konuştu.