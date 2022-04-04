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Sahaya girip, Bakasetas'ın üzerine yürüyen taraftarın yargılanmasına başlandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Nisan 2022 Pazartesi 14:14
Sahaya girip, Bakasetas'ın üzerine yürüyen taraftarın yargılanmasına başlandı

KAYSERİ - Kayseri’de sezonun ilk yarısında Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın 44’üncü dakikasında sahaya girerek, bordo mavililerin Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas'a saldırı girişiminde bulunan Kayserispor taraftarı Oktay K.’nin (18) 2 farklı suçtan, 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Olay, ligin ilk yarısında geçen yıl 2 Ekim’de Kadir Has Stadyumu'nda meydana geldi. Süper Lig'in 8’inci hafta mücadelesinde, Trabzonspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona eren mücadelenin 44’üncü dakikasında, Kayserispor’un doğu tribünündeki Kayserispor taraftarı Oktay K., mücadele devam ederken sahaya girdi ve Trabzonspor’un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın üzerine doğru koştu. Bakasetas ile burun buruna gelen Oktay K., güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarıldı. Şüpheli Oktay K. hakkında tutanak tutulması sonucu Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'girilmemesi gereken yere girmek' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar, 'müsabakanın seyrini bozmak' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

DAVA BAŞLADI

Kayseri 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Oktay K., katılmadı. Savcılık ifadesinde mücadeleyi doğu alt tribününde takip ettiğini anlatan sanık Oktay K., “Bakasetas’ın maç boyu yaptığı bazı hareketlere sinirlendim. Sahaya bu yüzden girdim. Kimseye zarar vermek istemedim. Pişmanım” demişti.

Mahkeme hakimi verdiği ara karar ile sanığın bir sonraki duruşmada hazır edilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yukatel Kayserispor Ile TrabzonsporAnastasios Bakasetas
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