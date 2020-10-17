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Salih Korkmaz ve Evin Demir ilk yarışlarına çıkıyor

Atletizm Yürüyüşte 4 milli atlet, 18 Ekim’de yapılacak olan Uluslararası Ivano-Frankivsk Yürüyüş Yarışması’nda parkura çıkacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ekim 2020 Cumartesi 17:42
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Salih Korkmaz ve Evin Demir ilk yarışlarına çıkıyor

Pandemi nedeniyle iptal edilen uluslararası yarışmalar yeniden başladı. İlk defa bir uluslararası yarışmada mücadele edecek olan milli yürüyüşçüler Salih Korkmaz, Şahin Şenoduncu, Evin Demir ve Mert Atlı, Ukrayna’nın Ivano Frankivsk kentindeki uluslararası yürüyüş müsabakasında Ay-Yıldızlı formayı giyecek. Ukrayna 20 ve 50 kilometre Yürüyüş Şampiyonası ile birlikte yapılacak olan uluslararası yarışmada Ukraynalı atletlerin yanı sıra çevre ülkelerden gelen isimler de yarışacak.

Ivano Frankivsk’te geçen yıl yapılan yarışmada Şahin Şenoduncu yarışmış ve 1:22:50 ile birinciliği almayı başarmıştı

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtletAtletizmYürüyüşSalih KorkmazEvin Demir
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