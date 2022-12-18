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Şampiyon Arjantin kupasını aldı

18 Aralık 2022 Pazar 22:40
Şampiyon Arjantin kupasını aldı

KATAR - FIFA 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa’yı penaltı atışları sonrası mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle şampiyon Arjantin'e kupası takdim edildi.

Ödül töreni öncesi kupayı 1985-1990 yılları arasında Arjantin forması giymiş ve aynı zamanda 1986 yılındaki Arjantin Dünya Şampiyonluğu kadrosunda yer alan isim Sergio Batista getirdi.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ödül töreninde oyunculara madalyalarını verdi. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Lionel Messi’ye Katar’ın geleneksel kıyafetini giydirdi.

Öte yandan Arjantin, finalde Fransa'yı yenerek kupayı 3’üncü kez kazandı. Arjantin, daha önce 1978 ve 1986 yıllarında kupayı müzesine götürmüştü.

TURNUVANIN ENLERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

Kupa seremonisi öncesinde 2022 Dünya Kupası’nda en iyi genç oyuncu, altın eldiven, altın ayakkabı ve altın top ödüllerini kazanan isimler şöyle:

Turnuvanın En İyi Genç Oyuncusu: Enzo Fernandez

Altın Eldiven: Emiliano Martinez

Altın Ayakkabı Kylian Mbappe

Altın Top: Lionel Messi

DHA

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Şampiyon Arjantin Kupasını Aldı
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