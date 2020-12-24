Şampiyon cimnastikçiler Ege Üniversitesi'nde

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, şampiyonada takım halinde ilk kez gümüş, bireysel olarak da 2 altın, bir bronz madalya kazanan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın İzmirli sporcuları İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin'i ağırladı. Ziyarete İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gençer de katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren rektör Necdet Budak, "34'üncü Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Şampiyon takımda yer alan sporcularımızın Ege Üniversitesi mezunu olması bizler için gurur kaynağı. Alınan ödüller, sporcularımıza destek verecek projelere ev sahipliği yapmamızın ve bilime, spora verdiğimiz önemin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Sporcularımızın, bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırmaları göğsümüzü kabarttı. Hem sporcularımızı hem de antrenörümüzü yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ege Üniversitesi'nin bilimle yoğurduğu sporcuların daha çok başarı getireceğini ifade eden antrenör Yılmaz Göktekin, "Takımımızın aldığı derecenin dışında İbrahim Çolak halka aletinde birinci olarak altın madalya, Ferhat Arıcan ise paralel barda altın ve kulplu beygirde sergilediği performansla bronz madalya kazandı. Sporcularımızın hedefi Japonya'da yapılacak olimpiyatlarda başarılar elde etmek. Bundan sonraki süreçte, önce nisan ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda, sonrasında ise olimpiyatlarda ülkemizin adını gururla söyletmek istiyoruz. Hem sporcuların hem antrenörün hem de asbaşkanın Ege Üniversitesi mezunu olması bize üniversitemizin spora verdiği önemi gösteriyor" dedi.