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Şampiyonu Kocaelispor kupasını aldı

Misli.com 2’nci Lig Play-Off final maçında Sakaryaspor’u 4-0 mağlup eden Kocaelispor, TFF 1’inci Lig’e yükselen son takım oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:41
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Şampiyonu Kocaelispor kupasını aldı

Kocaelispor, şampiyonluk kupasını TFF Başkan Vekili Ali Düşmez’in elinden aldı. Takım kaptanı Numan Çürüksu kupayı havaya kaldırırken diğer yeşil-siyahlı oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaelisporşampiyonFutbol
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