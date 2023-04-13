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Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle Yılport Samsunspor, normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

13 Nisan 2023 Perşembe 00:10
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Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig'de
İstanbul

Yılport Samsunspor, 11 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e döndü.

Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Karadeniz temsilcisi, ligi 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düşmüştü.

Samsunspor, 11 yıl aranın ardından taraftarına yeniden Süper Lig sevinci yaşattı.

Spor Toto 1. Lig'de iyi bir sezon geçiren ve 20 maçlık yenilmezlik serisi yaşayan kırmızı-beyazlılar, 32. haftada en yakın takipçisi Eyüpspor'un konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bakan Kasapoğlu, Samsunspor'u tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Karadeniz temsilcisine önümüzdeki sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Teknik Direktör Eroğlu: "Bugün artık Süper Lig takımıyız"

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bugün artık Süper Lig takımıyız." dedi.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 32. haftasında en yakın takipçileri Eyüpspor'un konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantilediklerini belirtti.

Samsunspor'da göreve başladığında takımın 7. sırada yer aldığını hatırlatan Eroğlu, "Söz veriyorum Yılport Samsunspor'un 11 yıllık Süper Lig özlemini sona erdireceğiz, demiştim. Verdiğimiz sözün üzerinden 176 gün geçti ve bugün artık bir Süper Lig takımıyız. Öncelikli olarak bu kupa, Samsun kentine armağan olsun. Bir takımın başarısı kentin ve tartışmasız taraftar gücünün yanı sıra başkan ve yönetimin ekibe verdiği güvenle doğru orantılıdır. Biz her baktığımızda arkamızda ve yanımızda Sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım ve yöneticilerimizi gördük. Kendilerine çok teşekkür ederim. Günün en az 15 saati çalışan teknik kadrodaki arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Onlar olmasa gerçekten başaramazdık." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, bu süreçte çok emek verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çok çalıştık, 20 maçlık yenilmezlik serisi ile ligi domine ettik. Puan kaybedeceğimizin beklendiği her maçı 4-5 golle kazandık. Pendikspor, Eyüpspor, Sakaryaspor gibi şampiyonluk yolundaki rakiplerimizi evlerinde yendik. Zaman geldi penaltıları atamadık, çok sayıda kart cezalısı ve sakat oyuncumuz oldu ama hiçbir bahanenin arkasına sığınmadık. Bizi bu noktaya taşıyan çok önemli iki değerimiz vardı, biri sistem, ikincisi takım olmak. Yedi oyuncumuzun olmadığı maçlarda bile sistem ve takım oyunu ile sonuca gittik. Her maçın her dakikasında bu sisteme sahip çıkan futbolcularıma teşekkür ederim. Taraftarımız, en zor zamanda bile yanımızda yer aldı. Göreve geldiğimizde bir-iki maç iyi sonuçlar alamadık ancak zor günleri onların desteği ile aştık. Süper Lig, Samsunspor taraftarı ile daha renkli olacak. Onlara çok teşekkür ederim. Çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir hikayeyi hep birlikte yazdık."

Samsunspor taraftarı, 11 yıl sonra Süper Lig'e dönmeyi kutladı

Yılport Samsunspor, 11 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e döndü, taraftarlar kentte kutlama yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eyüpspor'un sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle Yılport Samsunspor, normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Eyüpspor maçının bitiş düdüğünün ardından Samsunsporlu taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin sevincini şehrin caddelerinde tur atarak yaşadı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar ise kutlamalara yürüyüş yaparak devam etti.

Çiftlik Caddesi'nde meşaleler yakan taraftarlar, şarkılar ve marşlar söyledi.

AA

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YılportSamsunsporSüperToto1.LigSüperlig
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