Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.801,48
ALTIN
1.156,50
DOLAR
18,83
STERLİN
23,04
EURO
20,57
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 39...
Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel...
Erciyes Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel alıyor
Erciyes Üniversitesi 2 Sözleşmeli...

Samsunspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. 

03 Şubat 2023 Cuma 13:54
Samsunspor, Fenerbahçe'den Emre Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Emre Demir için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Samsunspor İcra Kurulu üyesi Suat Çakır, burada yaptığı konuşmada, genç oyuncunun takımlarına katkı vereceğine inandığını söyledi.
Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan da çok yetenekli, gelecek vadeden ve kendilerine heyecan verecek bir futbolcu ile anlaştıklarını dile getirerek, "Emre, yetenekleriyle bize çok büyük değer katacaktır. Biz de Emre'ye değer katacağımızı düşünüyorum." dedi.
Emre Demir ise büyük bir camiaya geldiğini belirterek, "Bana inandıkları ve böyle bir teklif yaptıkları için çok mutlu oldum. İnşallah taraftarımızın beklediği şampiyonluk bu sezon gelecektir. Ben buna inanıyorum. İnşallah hep beraber bu yolda başarılı oluruz." ifadesini kullandı.

"Barcelona'dan Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük takımına geldim"
Fenerbahçe'nin Barcelona'ya teklif sunduğunu ve bunu kabul ettiklerini anlatan genç oyuncu, şunları kaydetti:
"Barcelona'dan Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Fenerbahçe'den de oynamam gerektiği için Samsunspor'a geldim. Süper Lig'i ve Spor Toto 1. Lig'i Barcelona'da da olsam takip ediyordum. Samsunspor'u başarılı görüyorum. İnşallah bu sene şampiyon olacaktır. Barcelona'dayken birçok takımdan teklif geldi ama biz Fenerbahçe'nin daha doğru olacağını düşündük. Fenerbahçe'den de sezon sonuna kadar kiralık gitmem lazımdı. Çok takım teklif yaptı ama Samsunspor'dan teklif gelince direkt kabul ettim."
Emre, daha sonra kendisini sezon sonuna kadar Samsunsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSamsunsporFutbolFutbolcuEmre Demir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
NBA'de Cedi Osman'ın 21 sayısı Cavaliers'a galibiyeti getirdi
NBA'de Cedi Osman'ın 21 sayısı Cavaliers'a galibiyeti getirdi
MKE Ankaragücü, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
MKE Ankaragücü, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans