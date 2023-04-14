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Satrancın "yıldızları" Çeşme'de buluşuyor

2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası, yarın İzmir'in Çeşme ilçesinde başlayacak.

14 Nisan 2023 Cuma 13:40
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Satrancın "yıldızları" Çeşme'de buluşuyor
Ankara

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, 15-19 Nisan tarihleri arasındaki organizasyonda 60 takım, 43 kulüp ve 400 satranç sporcusu mücadele edecek.

Çeşme Belediyesinin desteğiyle Aya Haralambos Kültür Merkezi ve İzmir Çeşme Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulunda düzenlenecek şampiyona, TSF’nin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yenilenen faaliyet takvimine göre yapılacak ilk ulusal turnuva özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, "Çok üzüldük. Türkiye Satrançla Tek Yürek Oluyor Projesi'yle binlerce depremzede çocuğumuza satranç dersi verdik. Projemizde 500’den fazla eğitmenimiz gönüllü oldu. Bakanlık yurtlarında satranç sınıfları açtık, satranç köşeleri oluşturduk. Spor iyileşmek için önemli araçlardan biri." dedi.

Cumhuriyetin 100. yılında çok sayıda büyük şampiyona organize edeceklerini aktaran Tulay, "2023 satranç coşkusunun yükseldiği bir yıl olacak. Durmuyoruz, devam ediyoruz. Şampiyonamıza depremi derinden yaşayan Hatay Antakya’dan da sporcularımız katılıyor. Bu bizim için çok anlamlı ve çok özel. Sporcularımıza şimdiden başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Satranç sevgisinin Türkiye'de her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Tulay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uluslararası madalya sayımız 617’ye ulaştı. 1 milyon 200 bine yükselen lisanslı sporcu sayımızla Türkiye rekorunu kırdık. Türkiye’deki tüm spor branşlarının önündeyiz. Kadın lisanslı sporcumuz da 400 bine ulaştı. Hedeflerimiz büyüyerek devam ediyor. Her eve, her Türk gencimize ulaşmak ve satranç ile tanıştırmak istiyoruz. Satranç girmeyen ev kalmasın istiyoruz.Türkiye’nin aydınlık geleceğinde azimli, disiplinli, çalışkan Türk satranççılarının rolünün büyük olacağına inanıyoruz. Uluslararası dünyada da Türk satrancının gücü ve etkinliği artıyor."

AA

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SatrancınyıldızlarıSatrançŞampiyonasıİzmirÇeşme
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