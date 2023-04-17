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Şenol Güneş: Seriden sonra burada iki puan kaybetmek üzüntü verici

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş deplasmanda oynadıkları Trabzonspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

17 Nisan 2023 Pazartesi 03:34
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Şenol Güneş: Seriden sonra burada iki puan kaybetmek üzüntü verici
Trabzon

İlk yarı zorlukları aşaçak bir durum olmasına rağmen hazırlık maçı gibi bir maç oynadıklarını belirten Güneş, "Kazanma arzumuzu sahaya yansıtamadık." dedi. 

"Oturmuş bir oyunun bozulmasına üzüldüm"

“Zor bir maçtı. Rakibin kırılgan olduğu bir dönemde biz de oyun ve sonuç güveniyle buraya gelmiştik. Oyuncularımızın arzusu ve niyeti sahada gözükmedi. Ciddiyeti göremedik. İlk yarı boşa gitti. İkinci yarıda Trabzonspor, seyirci coşkusuyla daha baskılı oynamaya çalıştı. Biz de bu durumu hızlı hücuma çevirip Nkoudou, Aboubakar, Redmond ve Muleka’yla hamle yapmayı düşündük ama düşündüklerimiz olmadı.  Pozisyonlar var görünse de oyun kalitesi bakımından bizim için iyi bir maç olmadı. Gol pozisyonu bulduk ama oyun üstünlüğü daha fazla olmalıydı. Bugün onu beceremedik. Daha önce de 5 maç seri yaptığımızda Karagümrük maçı da böyle geçmişti. Kazanma isteğBi var fakat sahaya yansıyan bir durum yoktu. Bizim için bu seriden sonra burada iki puan kaybetmek üzüntü verici. Daha da önemlisi, savunma biraz direndi ama savunma ve hücumda düşündüğümüz oyunun altında oynadık”Beklediğimiz oyun kalitesinin altındaydık. Sonuç olarak iki puan kaybettik. Savunmamız ikinci yarının belli bölümlerinde dirençli oynadı. En önemlisi oyun dağınıklığı vardı, kopmalar oldu. Oturmuş bir oyunun bozulmasına üzüldüm. Sahaya sürdüklerimizden beklediklerimizi tam olarak bulmamız gerekiyordu." 

"Bu kadar kötü oynayamaz"

"Gole ihtiyacımız olduğu için Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'yı kullandım ama demek ki yanlış yapmışız. Belki N'Koudou'yu daha geç alabilirdik. Arkaya koşularıyla iş yapmasını bekledik. Haklı olarak o da hiç oynamadığını söyleyebilir, mazereti çok olabilir. N'Koudou ve Muleka, bu kadar kötü oynayamaz. Önümüzdeki HangiKredi Ümraniyespor maçıyla yeniden bir çıkış yakalamak istiyoruz. Beşiktaş’ın oyun kalitesi ve heyecanı bunun çok üstünde olmalı. Bugün tatmin edici bir oyun yoktu. Oyuna hakim olabilsek pas yapabilsek farklı şeyler de olabilirdi.” ifadelerini kullandı. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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