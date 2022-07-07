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Sergio Oliveira, Galatasaray'da

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Roma'da geçiren 30 yaşındaki Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

07 Temmuz 2022 Perşembe 11:08
Sergio Oliveira, Galatasaray'da

Yeni sezon öncesinde yurt dışı kampı için bugün Avusturya'ya gidecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda önceliği orta saha transferine veren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu Roma'da tamamlayan ve bonservisi Porto'da bulunan Sergio Oliveira ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Portekizli orta saha oyuncusu için kulübü Porto'ya 3 milyon Euro bonservis ödenecek.

Oliveira, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. Tecrübeli orta saha, daha sonra takımın Avusturya'daki kampına dahil olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sergio OliveiraGalatasarayFutbolTransferRoma
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