Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.905,98
ALTIN
1.203,47
DOLAR
19,03
STERLİN
23,36
EURO
20,54
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi,...
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyeleri alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...

Sevilla teknik direktör Sampaoli'nin görevine son verdi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Sevilla, Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin görevine son verdi.

21 Mart 2023 Salı 15:23
Sevilla teknik direktör Sampaoli'nin görevine son verdi
Madrid

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, Sampaoli'nin görevine son verilmesinin nedenleri "ligde takımı alt sıralardan çıkaramaması ve son maçlarda takımın sahada verdiği imaj olarak" belirtildi.

Ligde şimdiye kadar oynanan 26 haftada, 28 puanla 14. sırada yer alan Sevilla, düşme hattındaki takımlardan sadece 2 puan üstte bulunuyor.

La Liga'da sezona Jule Lopetegui ile başlayan Sevilla alınan kötü sonuçlarından ardından 6 Ekim'de İspanyol teknik direktörü görevden alarak yerine Sampaoli'yi getirmişti.

Sevilla'daki yaklaşık 6 aylık döneminde 19 lig maçına çıkan Sampaoli 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

La Liga'da Sevilla son olarak 19 Mart'ta deplasmanda Getafe'ye 2-0 yenilmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, çeyrek finale yükselmişti.

İspanyol basını, Sevilla'da Sampaoli'nin yerine Jose Luis Mendilibar'ın getirileceğini iddia ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sevilla Teknik Direktör Sampaoli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milliler 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı
Milliler 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı
Lakers, Austin Reaves'in 35 sayısıyla kazandı
Lakers, Austin Reaves'in 35 sayısıyla kazandı
Galatasaray'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından hakem açıklaması
Galatasaray'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından hakem açıklaması
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans