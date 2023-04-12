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Sigara, alkol ve stresten uzak yaşam tarzı kalp hastalıklarından koruyor

Sigara, yoğun alkol tüketimi ile stresten uzak durulması ve Akdeniz tipi beslenmeyle egzersizin, kalp damar hastalıklarına karşı koruma sağlayacağı ifade ediliyor.

12 Nisan 2023 Çarşamba 14:11
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Sigara, alkol ve stresten uzak yaşam tarzı kalp hastalıklarından koruyor

İSTANBUL AA- "Kalp Sağlığı Haftası" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Gökhan Alıcı, günümüzde tanı ve tedavisinde ilerlemeler olsa da kalp ve damar hastalıklarının Türkiye ve dünyada birinci sırada gelen ölüm sebeplerinden biri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Alıcı, bu nedenle nisan ayında kutlanan "Kalp Sağlığı Haftası" ile kalp hastalıklarına dair toplumun bilgilendirilmesinin amaçlandığını ve hastalık oraya çıkmadan risk faktörleri ortadan kaldırılıp hastalıkların önlenmesinin hedeflendiğini anlattı.

Son yıllarda artış görülen kalp ve damar hastalıklarından da bahseden Alıcı, bunlardan birinin yaşlanmayla birlikte damarlar içerisindeki lipitlerin yağ birikimi sonucunda ortaya çıkan damar sertliği (ateroskleroz) rahatsızlığı olduğunu aktardı.

Bunun dışında bir kısmı doğumsal bir kısmı ise ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kalbin yapısal hastalıklarının bulunduğunu söyleyen Alıcı, ayrıca kalpte yaşlanmayla ortaya çıkan, özellikle kalp kapakçıklarında birtakım problemler ve fonksiyon kayıplar olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Alıcı, Türkiye'nin bu alanda yetişmiş kişiler sayesinde oldukça donanımlı bir yapıya sahip olduğunu dolayısıyla ülke genelinde bu hastalık grubunun başarılı şekilde tanı ve tedavisinin yapılabildiğini dile getirdi.

Kardiyoloji alanında özellikle 2000'den sonra hızlı bir gelişim yaşandığını dile getiren Alıcı, damar tıkanıklıkları için anjiyografi yöntemleriyle balon ve stent uygulamaları, yapısal kalp hastalığı olarak adlandırılan kalp içerisindeki doğumsal deliklerin, sonradan kalp krizlerine bağlı oluşan deliklerin kapatılması, kalp kapakçıklarındaki problemler ve buraya yeni kapak yerleştirilmesi gibi birçok operasyonun başarılı şekilde gerçekleştirildiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SigaraAlkol Ve Stresten Uzak Yaşam Tarzı Kalp Hastalıklarından Koruyor
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