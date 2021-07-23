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Sivasspor, avantajı eline geçirdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Moldova'nın Petrocub ekibini 16'ncı dakikada Caner Osmanpaşa'nın attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı, 29 Temmuz Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Temmuz 2021 Cuma 09:15
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Sivasspor, avantajı eline geçirdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Moldova temsilcisi Petrocub ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Sivasspor, Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Fajr, Sefa Yılmaz, Henrique, Kayode ilk 11'i ile başladı. 16'ncı dakikada kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambol sonucunda topu önünde bulan Caner Osmanpaşa'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve Sivasspor 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 90+4'üncü dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası içerisinde yerde kalması sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+5'inci dakikada Yatabare'nin kullandığı penaltıyı kaleci Meira kurtardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Sivasspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

5 OYUNCU İLK KEZ

Öte yandan Sivasspor'da 5 oyuncu ilk kez bir resmi maçta kırmızı-beyazlı formayı giydi. Yaz transfer döneminde takıma katılan oyunculardan Dimitrios Goutas, Sefa Yılmaz ve Pedro Henrique karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Leke James 80'inci dakikada, Koray Altınay ise 90+1'inci dakikada oyuna dahil oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans LigiSivassporFutbol
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