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Sivasspor, Hatay maçında ilk galibiyet peşinde

30 Eylül 2022 Cuma 14:49
Sivasspor, Hatay maçında ilk galibiyet peşinde

SİVAS - Demir Grup Sivasspor, pazar günü evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçını kazanarak ligdeki ilk galibiyetini alıp, kötü gidişata son vermek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci hafta maçında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına tamamlayarak kampa girecek.

Ligde geride kalan 7 haftada henüz galibiyeti bulunmayan ve yalnızca 4 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, milli maç arasında yaptığı çalışmaların meyvesini bu maçta toplamak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip, maçı kazanarak ligdeki ilk galibiyetini almayı ve kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivassporHatay Maçı
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