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Sivasspor - Kopenhag: 1-2

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor sahasında konuk etiği Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı beyazlılar tur umudunu ikinci karşılaşmaya bıraktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Ağustos 2021 Cuma 09:36
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Sivasspor - Kopenhag: 1-2

4'üncü dakikada orta alandın Hakan'ın pasında solda buluşan Gradel, ceza alanı önünde çaprazdan plase vuruş denedi, top yandan auta çıktı.

11'inci dakikada James'in pasında topla buluşan Kayode sağdan ceza alanına yaklaştı, rakibine rağmen şutunu çıkardı top direkten oyun alanına döndü.

18'inci dakikada Kopenhag atağında ceza alanı içinde topla buluşan Falk'ın vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı. 

24'üncü dakikada sağ kanattan Gradel etkili çalımlarla ceza alanına çevirdi, içeriye çevirdiği topa kale önünde Kayode vuramadı. 

36'ncı dakikada sağdan Pep Biel'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında boşta kalan topa Wind dokundu, Sivasspor defansı çizgi üzerinden topu çıkardı. 

41'inci dakikada soldan Kristansen'in ortasında arka direkte Wind kafa vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.

55'inci dakikada sol kanattan Pep Biel'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde boşta kalan topa Diks vurdu, üst direğe çarpan top ağlarla buluştu. 0-1.

59'uncu dakikada sol kanattan topla hareketlenen Uğur, ceza alanına ortaladı. İyi yükselen James'in kafa vuruşunda savunmadan seken top önünde kaldı. Topu tamamlayan James, topu filelerle buluşturdu. 1-1

60'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Kopenhag atağında Falk'ın ceza alanına ortaladığı topa Stage dokundu ve takımını bir kez daha ön geçiren golü filelerle buluşturdu. 1-2.

68'inci dakikada soldan rakibinden sıyrılan Gradel ceza alanı dışından kaleyi denedi, top üstten auta gitti. 

74'üncü dakikada sağ kanattan Kayode'nin ortasında ceza alanında yakın mesafeden Hakan'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti. 

84'üncü dakikada Erdoğan'ın pasında Gradel sağ çaprazdan orta şut karışımı vuruş yaptı, kaleci direğin üstünden kornere tokatladı. 

86'ncı dakikada ceza alanı dışından Gradel'in şutunda savunmadan seken top kornere gitti.

Karşılaşma konuk ekip Kopenhag'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans LigiSivassporKopenhagFutbol
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