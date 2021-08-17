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Sivasspor, Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında kendi evinde perşembe günü Kopenhag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
17 Ağustos 2021 Salı 16:44
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Sivasspor, Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı

SİVAS, (DHA) 

Süper Lig'in ilk hafta maçında dün evinde İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilerek sezona puansız başlayan Demir Grup Sivasspor, ara vermeden UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Kopenhag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak kulüp tesislerinde saat 11.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü.

Konyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğerleri ise ısınma hareketiyle antrenmana başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise pas çalışması ile yarım saha çift kale maç yaptı. Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Kopenhag 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mykola Balakin görev yapacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff TuruSivassporDemir Grup SivassporKopenhag
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