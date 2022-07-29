Sivasspor, Süper Kupa için İstanbul'a gitti

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor ile Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadelenin kentteki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip öğle saatlerinde uçakla İstanbul'a gitti.

Son çalışmasını bugün saat 17.00'de Başakşehir Tesisleri'nde yapacak olan Sivasspor kafilesi, daha sonra kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Kırmızı-Beyazlıların 21 kişilik kafilesi şu isimlerden oluştu:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Özkan Yiğiter, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Leke James, Mustapha Yatabare, Karol Angielski.