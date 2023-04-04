Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.885,89
ALTIN
1.226,58
DOLAR
19,23
STERLİN
24,03
EURO
20,99
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: En önemli şeylerden biri taraftar ve onların desteği kesinlikle çok önemli

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de telafisi olmayan bir döneme girdiklerini ve taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

04 Nisan 2023 Salı 16:20
0 Okunma
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: En önemli şeylerden biri taraftar ve onların desteği kesinlikle çok önemli
Sivas

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından futbolda her şeyin kötü gittiğini belirterek, "Sürekli aralar, başka şeyler ve tartışmalar oldu. Hala devam ediyor tartışmalar ve bu, bütün takımları bozuyor." ifadelerini kullandı.

Ligde artık telafisi olmayan döneme girdiklerine dikkati çeken Çalımbay, takımın kendisini toparlaması gerektiğini vurguladı.

Çalımbay, ligin 28. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacakları maça değinerek, "Çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Bizim puan ve puanlara ihtiyacımız var. Bugüne kadar çok iyi şeyler yaptık, bunu sonuna kadar devam ettirmek için de ne gerekirse yapacağız. Buradaki en önemli şeylerden biri de taraftar. Onların desteği kesinlikle çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleştikleri Gaziantep FK'nin deprem nedeniyle ligden çekilmesiyle maç oynamadan yarı finale yükseldiklerini anımsatan Çalımbay, "Her şeyden önce çok üzüldük. Keşke hiçbir şey olmadan Gaziantep FK ile maçımızı oynasaydık. Kendi avantajımız da vardı, sahamızda oynayacaktık. Tekrar hepsinin başı sağ olsun. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. Üzücü günler yaşadık." açıklamasını yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
RızaÇalımbayDemirGrupSivassporSüperlig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giresunspor Başkanı Yamak: TFF'nin kararının doğru olduğuna inanıyoruz
Giresunspor Başkanı Yamak: TFF'nin kararının doğru olduğuna inanıyoruz
UEFA'nın 47. olağan kongresi yarın yapılacak
UEFA'nın 47. olağan kongresi yarın yapılacak
Giresunspor, Beşiktaş karşısında puan hedefliyor
Giresunspor, Beşiktaş karşısında puan hedefliyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans