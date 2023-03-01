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Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Fiorentina'yı gözümüzde büyütmeyeceğiz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda eşleştikleri İtalya ekibi Fiorentina'yı gözlerinde büyütmediklerini söyledi.

01 Mart 2023 Çarşamba 14:36
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Fiorentina'yı gözümüzde büyütmeyeceğiz

Sivas

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, rakiplerinin güçlü olduğunu belirterek, "Kupada buralara kadar geldiğimiz için iyi takımlarla karşılaşmamız normal." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı ekibin Avrupa'da başarılı bir grafik çizdiğini vurgulayan Çalımbay, "Avrupa'da en iyi takımlardan biri bize çıktı. Biz de iyi bir takımız. Üç senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Anadolu'dan 3 sene üst üste Avrupa'ya giden başka takım yok. Çok güzel şeyler yaptık, bunu devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Fiorentina'yı gözümüzde büyütmeyeceğiz"

Türkiye ve Sivasspor için bu kulvardan en iyi şekilde çıkmayı arzuladıklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:

"Hem ligi hem de Avrupa'yı bir arada götürmek zor oluyor. Bunun yanında Türkiye Kupası da var. Futbolcu gözüyle baktığımız zaman ortada mükemmel hedefler var. Bunun için bizim her türlü mücadele etmemiz gerekiyor. Fiorentina'yı gözümüzde büyütmeyeceğiz, ona göre dikkat edeceğiz. İlk maçımız deplasmanda, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Orada iyi bir futbolu oynayıp, Sivas'taki maçta da taraftarımızın desteğiyle tur için mücadele edeceğiz. Avrupa maçları çok güzel. Biz diğer takımlara göre düşük bütçeyle mücadele ediyoruz. Bugüne kadar iyi işler yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğimize inanıyorum. Kulübüme, oyuncularıma ve taraftarımıza çok güveniyorum."

Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm ülkeyi üzdüğüne dikkati çeken Çalımbay, "Deprem hepimizi üzdü. Yeniden lige odaklanmak zaman alacaktır. Hiçbir takımın istediği gibi oynayabileceğine inanmıyorum. Herkesin morali bozuk, herkes üzgün. Ligde oynayacağımız iki maç bulunduğumuz konum itibarıyla bizim için çok önemli. Ligde iyi yerlere gelirsek, Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda istediğimiz şeyleri daha rahat yaparız." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Teknik Direktörü ÇalımbayFiorentina
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