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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Temmuz 2021 Pazartesi 14:59
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Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

SİVAS -  Demir Grup Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına devam etti. Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını kampın 4'üncü gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki Kaya Green Park'ta öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından 3 grup halinde dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise geniş alan pas çalışması ile çift kale maç gerçekleştirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Sezon HazırlıklarıSivasspor
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