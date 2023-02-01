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Sivassporlu Isaac Cofie "dalya" dedi

Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Isaac Cofie, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Corendon Alanyaspor maçıyla birlikte kırmızı-beyazlı ekipte 100. resmi maçına çıkarak "dalya" heyecanı yaşadı.

01 Şubat 2023 Çarşamba 14:34
Sivassporlu Isaac Cofie "dalya" dedi

SİVAS - Sivasspor'da dördüncü sezonunu geçiren Ganalı oyuncu, 2019-2020 sezonundan itibaren top koşturmaya başladığı kırmızı-beyazlı ekipte 100 resmi karşılaşmada görev aldı.

31 yaşındaki başarılı futbolcu, Sivasspor'daki kariyerinde ligde 77, Türkiye Kupası'nda 14 ve Avrupa Kupası'nda 9 kez kırmızı-beyazlı formayı terletti.

Isaac Cofie bu kulvarda 2 kez de gol sevinci yaşadı.

Cofie, Sivasspor'da 2019-2020 sezonunda 23, 2020-2021 sezonunda 32, 2021-2022 sezonunda 37 ve 2022-2023 sezonunda ise 8 resmi müsabakada görev aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sivassporlu Isaac CofieDalya
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