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Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig fikstürü bir hafta kaydırıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Mart 2022 Perşembe 14:45
Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig fikstürü bir hafta kaydırıldı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1'inci Lig, TFF 2 ve 3'üncü Lig ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2'nci Lig ve Bölgesel Amatör Lig'in fikstürünün bir hafta kaydırıldığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11-14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. LigTFF 2 Ve 3. Lig Fikstürü
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