Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın perdesi yarın açılacak

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Kırbıyık Holding)
4 Mart Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)
5 Mart Pazar:
16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
6 Mart Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
AA