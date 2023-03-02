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Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın perdesi yarın açılacak

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Mart'a kadar ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.

02 Mart 2023 Perşembe 11:11
Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın perdesi yarın açılacak
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Kırbıyık Holding)

4 Mart Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

5 Mart Pazar:

16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

6 Mart Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
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