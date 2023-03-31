Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları oynanacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20.30 Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)

2 Nisan Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

3 Nisan Pazartesi:

20.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, haftayı maç yapmadan geçecek. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.

1. Lig

Yarın:

13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

20.30 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

2 Nisan Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)

20.30 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)

3 Nisan Pazartesi:

20.30 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)

Not: Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Dyorex Boluspor ile Altınordu, haftayı maç yapmadan geçecek. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

2 Nisan Pazar:

13.30 Bitexen Vanspor-GMG Kastamonuspor (Van Atatürk)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Ankara Demirspor (Karaelmas K. Köksal)

15.00 İskenderunspor-Etimesgut Belediyespor (Pendik)

15.00 1461 Trabzon-Kırşehir Futbol (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Fethiyespor-Serik Belediyespor (Fethiye İlçe)

15.00 Pazarspor-Sarıyer (Pazar İlçe)

15.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Bucaspor 1928 (Balıkesir Atatürk)

15.00 Weecoins Kırklarelispor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor (Kırklareli Atatürk)

Beyaz Grup

2 Nisan Pazar:

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 İnegölspor-Bursaspor (İnegöl İlçe)

15.00 Bayburt Özel İdare-HES İlaç Afyonspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Tarsus İdman Yurdu-Batman Petrolspor (Tarsus İlçe)

15.00 Ankaraspor-Çorum FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Esenler Erokspor-Sivas Belediyespor (Esenler Erokspor)

15.00 Isparta 32-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Isparta Atatürk)

15.00 Menemen FK-Şanlıurfaspor (Menemen İlçe)

15.00 Düzce Cam Düzcespor-Somaspor (Düzce 18 Temmuz)

Not: Diyarbekirspor ve Adıyaman FK'nin depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Teco Karacabey Belediyespor ile Kocaelispor, haftayı maç yapmadan geçirecek. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.00 Yomraspor-Eskişehirspor (Yomra İlçe)

15.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor (Mersin)

15.00 İdaş Çatalcaspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Çatalca İzzettin)

2 Nisan Pazar:

15.00 1954 Kelkit Belediyespor-Karşıyaka (Kelkit İlçe)

15.00 BC Group Ağrı 1970-Hacettepe 1945 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 52 Orduspor-1922 Konyaspor (Yeni Ordu)

15.00 Belediye Kütahyaspor-Nevşehir Belediyespor (Dumlupınar)

15.00 Amasyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (12 Haziran)

15.00 Entegre Solar Elazığspor-Edirnespor (Elazığ Doğukent)

2. Grup

Yarın:

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karaman FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

2 Nisan Pazar:

15.00 Kuşadasıspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Kuşadası Özer Türk)

15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bayrampaşa (Başpınar)

15.00 Ergene Velimeşespor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Eynesil İlçe)

15.00 Kınay Bulvarspor-Orduspor 1967 (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

Not: Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Darıca Gençlerbirliği, haftayı maç yapmadan geçecek. Kocaeli temsilcisi, 3-0 hükmen galip sayılacak.

Not: Yaşanan trafik kazası nedeniyle maçları ertelenen Armoni Alanya Kestelspor'un Turgutluspor ile yapacağı maç, 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

3. Grup

Yarın:

15.00 Bergama Belediyespor-Akhisarspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 Güneş Holding Çankaya FK-Büyükçekmece Tepecikspor (Osmanlı)

15.00 Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor (Fatsa İlçe)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Bursa Yıldırımspor (Beyoğlu)

2 Nisan Pazar:

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Muş 1984 Muşspor (Dağılgan)

15.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Merkür Holding Erbaaspor (Sapanca Atatürk)

15.00 Niğde Anadolu FK-Kepez Belediyespor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

Not: Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Efeler 09 ile Siirt İl Özel İdaresi, haftayı maç yapmadan geçecek. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.