Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
4.929,57
ALTIN
1.243,72
DOLAR
19,26
STERLİN
24,03
EURO
21,07
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
10 KALEM LABORATUVAR MALZEMELERİ ÜSKÜDAR...
39 KALEM BASILI EVRAK , TÜKETİM SARF MALZEMESİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İÇİN KIYAFET ALIMI DEVLET HASTANESİ-ESENYURT NECMİ KADIOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDICILIKLARI
39 KALEM BASILI EVRAK ,...
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR İL SAĞLIK...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları oynanacak

Spor Toto Süper Lig'de 28, Spor Toto 1. Lig ile TFF 2. Lig'de 31. hafta maçları oynanacak. TFF 3. Lig'e ise 27. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

07 Nisan 2023 Cuma 12:16
0 Okunma
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçları oynanacak
İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

9 Nisan Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazartesi:

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

1. Lig

Bugün:

16.00 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Sancaktepe 15 Temmuz)

20.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor (Bolu Atatürk)

20.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

20.30 Altınordu-Eyüpspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

9 Nisan Pazar:

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

20.30 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Eyüp)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

9 Nisan Pazar:

15.00 AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Bucaspor 1928-Pazarspor (Yeni Buca)

15.00 Sarıyer-Fethiyespor (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Teco Karacabey Belediyespor-Weecoins Kırklarelispor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Kocaelispor-Zonguldak Kömürspor (Kocaeli - Ev sahibi takım seyircisiz)

15.00 Ankara Demirspor-Bitexen Vanspor FK (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 GMG Kastamonuspor-İskenderunspor (Gazi)

15.00 Serik Belediyespor-1461 Trabzon FK (Serik İsmail Oğan)

Beyaz Grup:

8 Nisan Cumartesi:

15.00 Bursaspor-Anagold 24Erzincanspor (Bursa Büyükşehir Belediye - Ev sahibi takım seyircisiz)

15.00 Şanlıurfaspor-Isparta 32 (11 Nisan)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor (Diyarbakır)

15.00 Sivas Belediyespor-Ankaraspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

9 Nisan Pazar:

15.00 Batman Petrolspor-Bayburt Özel İdarespor (Batman)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-İnegölspor (Zafer)

15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor (Nazilli İlçe)

15.00 Somaspor-Menemen FK (Soma Atatürk)

15.00 Çorum FK-Tarsus İdman Yurdu (Çorum Şehir)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Bugün:

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-BC Group Ağrı 1970 (Faruk Çelik)

8 Nisan Cumartesi:

15.00 1922 Konyaspor-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Hacettepe 1945-İdaş Çatalcaspor (Osmanlı)

15.00 Eskişehirspor-Amasyaspor FK (Eskişehir Yeni)

15.00 Karşıyaka-Yomraspor (Alsancak Mustafa Denizli)

15.00 Edirnespor-1954 Kelkit Belediyespor (Edirne 25 Kasım)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Entegre Solar Elazığspor (Nevşehir Gazi - Ev sahibi takım seyircisiz)

15.00 Belediye Derincespor-Belediye Kütahyaspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

15.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-52 Orduspor FK (Şile)

2. Grup:

8 Nisan Cumartesi:

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Armoni Alanya Kestelspor (Darıca İlçe)

15.00 Turgutluspor-Kınay Bulvarspor (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Orduspor 1967-Amberçay Eynesil Belediyespor (Yeni Ordu)

15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Ergene Velimeşespor (Iğdır Şehir)

15.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Of İlçe)

15.00 Karaman FK-Kırklareli Büyük Anadoluspor (Kemal Kaynaş)

15.00 Bayrampaşaspor-Kuşadasıspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

3. Grup:

8 Nisan Cumartesi:

13.00 Bursa Yıldırımspor-Siirt İl Özel İdaresispor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Merkür Holding Erbaaspor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor (Erbaa İlçe)

15.00 Efeler 09 FK-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Adnan Menderes)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Niğde Anadolu FK (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Artvin Hopaspor-68 Aksaray Belediyespor (Hopa İlçe)

15.00 Kepez Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)

15.00 Akhisarspor-Güneş Holding Çankaya FK (Spor Toto Akhisar)

AA

Anahtar Kelimeler:
SüperTotoSüperLigHaftanınmaçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jesus: Hem kupada yarı finaldeyiz hem de ligde hiçbir şey bitmiş değil
Jesus: Hem kupada yarı finaldeyiz hem de ligde hiçbir şey bitmiş değil
PFDK'dan Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek'e ceza
PFDK'dan Ahmet Nur Çebi ve Dursun Özbek'e ceza
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe yarı finalde
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe yarı finalde
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans