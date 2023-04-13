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Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

13 Nisan 2023 Perşembe 13:53
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Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri belli oldu
stanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

15 Nisan Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir: Mert Güzenge

16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16 Nisan Pazar:

16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

AA

Anahtar Kelimeler:
SüperligHaftanınhakemleri29.Hafta
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