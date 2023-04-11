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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta, bugün oynanan 2 maçla sona erdi.

11 Nisan 2023 Salı 00:16
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Spor Toto Süper Lig'de görünüm
İstanbul

Ligde 28. haftanın kapanışında Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçları yapıldı.

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftada takipçisi Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yenerek puanını 57'ye yükseltti.

Günün diğer maçında ise Yukatel Kayserispor, konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1'le geçti.

Sonuçlar

Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: 3-2

Kasımpaşa-Trabzonspor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: 3-1

Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: 3-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 1-2

29. haftanın programı

14 Nisan Cuma:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)

15 Nisan Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

16 Nisan Pazar:

16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Arabam.com Konyaspor ile Atakaş Hatayspor'a konuk olması gereken VavaCars Fatih Karagümrük, 29. haftayı hükmen kazanarak geçecek. HangiKredi Ümraniyespor da haftayı bay geçen ekip olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
SüperTotoSüperLigHaftanınsonuçları
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