Spor Toto Süper Lig'de görünüm

İstanbul
Ligde 27. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip, Diagne'nin golüyle 1-0 kazandı.
Lider Galatasaray puan farkını açtı
Lider Galatasaray, hafta sonunda konuk ettiği Adana Demirspor'u Midtsjö ve Zaniolo’nun golleriyle 2-0 yenerek puanını 63’e yükseltti.
Haftaya 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe’nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 yenmesiyle zirvedeki farkı 9 puana çıkardı.
Derbide Beşiktaş 10 kişiyle kazandı
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde siyah-beyazlılar, deplasmanda 10 kişiyle kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde kapatsa da siyah-beyazlı ekip, 10 kişi kaldıktan sonra bulduğu gollerle sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş bu sonuçla, bir sıra üstündeki sarı-lacivertli takımla arasındaki puan farkını da 2’ye indirdi.
Sonuçlar
Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü: 1-0
Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-4
Galatasaray-Adana Demirspor: 2-0
HangiKredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor: 2-2
Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor: 2-2
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-4
İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1
Not: Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesiyle Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa, haftayı maç yapmadan geçti. İki takım da 3-0 hükmen galip sayılacak.
28. haftanın programı
7 Nisan Cuma:
20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
8 Nisan Cumartesi:
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
9 Nisan Pazar:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor (Vodafone Park)
10 Nisan Pazartesi:
16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor (RHG EnerTürk Enerji)
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor’u konuk etmesi gereken Corendon Alanyaspor, 28. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Galatasaray da haftayı bay geçen ekip olacak.
AA