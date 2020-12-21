Sporda 2020'nin en iyileri belirlendi

Bakırköy Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, yılın futbolcusu Yusuf Yazıcı, yılın en iyi futbol takımı Başakşehir oldu. Yılın en iyi sporcuları; Emre Sakçı, Hatice Kübra İlgün, Sümeyye Boyacı, Fatma Uruk ve Cedi Osman olarak belirlenirken, Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımımız yılın en iyisi seçildi. Yılın en iyi çıkış yapan federasyonu, Suat Çelen başkanlığındaki Türkiye Cimnastik Federasyonu oldu. Yılın antrenörleri ise Emre Sakçı'ya şampiyonluklar kazandıran Türker ve Bahar Oktay. Jüri özel ödülü ırkçılık konusunda bir milat yaşatan Pierre Webo'ya gitti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş spora ve sporcuya hizmetlerinden dolayı yılın 'spor insanı' seçildiler. Yılın en iyi projesi 3 Büyükler olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanları Ahmet Nur Çebi, Ali Koç ve Mustafa Cengiz'in SMA Tip 1 hastası Pamir bebeğin tedavisi için başlattıkları yardım kampanyası oldu.

Jüri ayrıca; 9 yıl sonra Formula 1 yarışlarının yeniden İstanbul'a gelmesini sağlayan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak, spora katıları ve başarılarından dolayı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mansur Güneş, Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği Başkanı Şenol Güneş, Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Amasya Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı M. Rıdvan Fadıloğlu'nu da ödüle layık gördü.

Ödül töreni için Bakırköy Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda açıklamalarda bulunan, ödül töreninin organizatörlüğünü üstlenen Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, “Geçtiğimiz yıl çok güzel bir ortamda, örnek olacak şekilde düzenlediğimiz ‘Sporun enleri’ bizleri de çok mutlu etti. Bu sene de ondan daha güzelini düzenlemeyi planladık ama sizler de takdir edersiniz ki insanlık olarak çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Bu yıl bunun devamını bu şekilde yapmayı planladık. Bu süreçte jüri üyelerimiz büyük bir hassasiyet gösterdiler. Umarım temelde de amaçlamış olduğumuz gibi bu ödüller Türk sporunu, şampiyon olacak gençleri motive eder; başarılı olan spor adamlarının, sporcularımızın da bu başarısına ışık tutmuş oluruz” diye konuştu.

Bakırköy Belediyesi Başkanvekili Mahir Çelik ise “Bakırköy Ata Spor Kulübü ve Bakırköy Belediyesi’nin birlikte düzenlemiş olduğu ‘Sporun enleri’ programında, başta seçici kurul olmak üzere tüm yönetici arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Genel Müdürü Yusuf Garip de Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün yıllardır pek çok projede birliktelik sağladığını, bu birliktelikten çok güzel ve başarılı işler ortaya çıktıkça da çok mutlu olduklarını dile getirdi.

GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ: BİR SMA VAKFI DERNEĞİ KURULMASINI İSTİRHAM EDİYORUM

Yılın en iyi birlikteliği 3 Büyükler’in SMA Tip 1 hastası Pamir bebeğin tedavisi için başlattıkları yardım kampanyası olurken Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz bu konuda seçici kurula video göndererek şu ifadeleri kullandı:

“Çok değerli Bakırköy Belediye Başkanı sevgili Bülent Kerimoğlu ve sevgili Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanımız Prof. Dr. Murat Bülbül’e çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizin gibi insanların bu tip etkinlikleri düzenlediği için toplum adına, Galatasaray değil Türkiye olarak sizlere çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Özellikle SMA hastalarına duyduğunuz ilgi, onların iyileşmesi için yapacağınız katkı ve buna beni layık görmeniz beni çok duygulandırdı. Nasıl Kalp Vakfı, Böbrek Vakfı varsa, bir SMA vakfı derneği kurulmasını istirham ediyorum ve SMA hastalarına, yavrularımıza şifa getirmesini diliyorum. Başkanlarımızı bir kez daha kutluyorum.”

YUSUF YAZICI: ÖDÜL KAZANAN TÜM SPORCULARI KUTLUYORUM

Lille forması giyen ve UEFA Avrupa Ligi’nde 2 kez hat-trick yaparak tüm Türkiye'yi gururlandıran A Milli oyuncu Yusuf Yazıcı ise Fransa’dan gönderdiği videoda, “2020 sporun enleri ödül töreninde beni yılın sporcusu seçen jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Diğer ödül kazanan sporcuları da tebrik ediyorum. 2021’in daha sağlıklı, huzurlu, mutlu şekilde bir yıl olmasını temenni diyorum. Tekrardan teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

OKAN BURUK: BUNU HAK ETMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise videolu mesajında, “Bize verdiğiniz bu değer, bu ödül için Bakırköy Ata Spor Kulübü’ne teşekkür ediyorum. Bunu hak etmek için çok çalıştık, inşallah bundan sonraki yıllarda da aynı başarılı tekrar gösteririz. Hepinize çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

CEDİ OSMAN: TEŞEKKÜR EDERİM

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli sporcu Cedi Osman da şunları kaydetti: “Bakırköy Ata Spor Kulübü’ne, beni yılın basketbolcusu ödülüne layık gördükleri için teşekkür ederim.”

VURAL AK: ÜLKEMİZ ADINA 2020 YILININ EN KIYMETLİ ORGANİZASYONU

Formula 1 yarışlarının 9 yıl sonra İstanbul'a gelmesini sağlayan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise "Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği yılın enleri ödül töreninde, jüri özel ödülünü almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu ödülü, ülkemiz adına 2020 yılının en kıymetli organizasyonu olan, yüksek başarıyla organize ettiğimiz Formula 1 yarışlarından dolayı almaktan da ayrıca çok mutlu etti. Ata Spor Kulübü'ne, tüm yöneticilerine ve kıymetli jüri üyelerine şahsım ve Intercity adına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

EMRE SAKÇI: DEĞERLİ JÜRİ ÜYELERİNE TEŞEKKÜR EDERİM

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün milli yüzücüsü Emre Sakçı da "Beni bu ödüle layık gören Ata Spor Kulübü'ne, değerli jüri üyelerine çok teşekkür ederim" dedi.

TÜRKER OKTAY: BİZLERİ GURURLANDIRDI

Yüzme Milli Takımlar Antrenörü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Şubesi Teknik Direktörü Türker Oktay, "Bildiğiniz gibi sporcum Emre Sakçı, yüzme branşında 3 tane Avrupa rekoru kırarak hem Türkiye'yi hem de bizleri gururlandırdı. Bu bağlamda beni yılın antrenörü ödülüne layık gören Bakırköy Ata Spor Kulübü'ne ve tüm jüri üyelerine buradan teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullanırken, Emre Sakçı'nın bir diğer antrenörü Türkiye Yüzme Milli Takım Antrenörü ve Fenerbahçe Spor Kulübü Antrenörü Bahar Oktay ise "Ülkemize kazandırdığımız başarılar için çok gururluyum. Bakırköy Ata Spor Kulübü'ne ve bizleri bu ödüle layık gören jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

FATMA URUK: SPORTİF HAYATIMIN İLK ÖDÜLÜ

Dünya rekortmeni serbest dalışcı Fatma Uruk aldığı ilk ödül olduğunu hatırlatarak, "2020 benim için zor olduğu kadar, başarılı ve de anlamlı bir yıldı. Dolayısıyla bu ödülün bu sene gelmiş olması benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Aynı zamanda bir önemi daha var; sportif hayatımın ilk ödülü olarak tarihe geçti. Bu nedenle Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün değerli yöneticilerine ve tüm jüri üyelerine bu ödüle beni layık gördükleri için teşekkür ediyorum ve söz veriyorum; Türkiye'ye döndüğümde yeni ödüllerle, yeni rekorlarla tekrar görüşeceğiz" dedi.

Bakırköy Ata Spor Kulübü ve jüri üyelerinin belirlediği 2020 yılının en iyileri arasında spor medyasının çalışmaları da ödüllendirildi. Seçici Kurul Başkanı, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu’nun basın toplantısında açıkladığı isimler şöyle:

-YILIN SPOR İNSANI ÖDÜLÜ

DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU (T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANI)

LÜTFÜ SAVAŞ (HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI)

-YILIN EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ÖDÜLÜ

GALATASARAY KULÜP BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ-FENERBAHÇE KULÜP BAŞKANI ALİ KOÇ-BEŞİKTAŞ KULÜP BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ

-YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU: YUSUF YAZICI

-YILIN EN İYİ FUTBOL TAKIMI : BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

-YILIN EN İYİ TAKIMI: KADIN RİTMİK CİMNASTİK GRUP MİLLİ TAKIMI

KAMELİA DUNAVSKA (Antrenör), Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar, Defne Alpaslan, İrem Okçun (Oyuncular)

-YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN FEDARASYONU: TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU - SUAT ÇELEN

-YILIN EN İYİ ERKEK SPORCUSU: EMRE SAKÇI

-YILIN EN İYİ KADIN SPORCUSU: HATİCE KÜBRA İLGÜN

-YILIN OSMAN ÇULLU ÖZEL ÖDÜLÜ: SÜMEYYE BOYACI

-YILIN EN İYİ ANTRENÖR ÖDÜLÜ: TÜRKER OKTAY - BAHAR OKTAY

-YILIN EN İYİ BASKETBOLCUSU: CEDİ OSMAN

-2020 YILI EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SPORCUSU: OĞULCAN BAYKAN

-YILIN EN İYİ SPOR KULÜBÜ: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ

-YILIN FAİR- PLAY ÖDÜLÜ: MEHMET KÜÇÜKDURMUŞ (Alanya Kestelspor-Yatağanspor maçında gol pozisyonuna giren aynı zamanda gol krallığı yarışında lider olan Kestelsporlu Mehmet Küçükdurmuş, rakibi Yatağansporlu futbolcunun sakatlanması üzerine, topu taca atarak oyunu durdurması nedeniyle bu ödüle layık görüldü)

-BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ ÖZEL ÖDÜLÜ: PİERRE WEBÓ (8 Aralık'taki PSG-Başakşehir maçında ırkçılığa karşı direnişi futbol sahasında başlattığı için)

**2020 YILI JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ**

FATMA URUK - MİLLİ SERBEST DALIŞÇI

NAZ ARICI - MİLLİ PATENCİ

PROF. DR. BURHANETTİN HACICAFEROĞLU - İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ

ŞENOL GÜNEŞ - GENÇLİK VE SPOR GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ BAŞKANI

ADEM MURAT YÜCEL - ALANYA BELEDİYE BAŞKANI

ALİ VURAL AK - İNTERCİTY RENT A CAR BAŞKANI

ALP KARGI - AMASYA MERZİFON BELEDİYE BAŞKANI

M.RIDVAN FADILOĞLU - ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI

-YILIN SPORA HİZMET ÖDÜLÜ: MANSUR GÜNEŞ - İBB DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI

-YILIN SPOR YÖNETİCİSİ: RENAY ONUR - SPOR İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ

-2020 YILI TÜRK SPORUNA KATKI ÖDÜLÜ: MEHMET İLKER AYCI - TÜRK HAVA YOLLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

-YAŞAM BOYU ÖDÜLÜ: HALİL KILIÇOĞLU

-TÜRK FUTBOLUNA KATKI ÖDÜLÜ: ALTINORDU SPOR KULÜBÜ-SEYİT MEHMET ÖZKAN

**BASIN ÖDÜLLERİ**

-EN İYİ SPOR SPİKERİ : EMRE TİLEV - TİVİBU

-EN İYİ SPOR WEB SAYFASI: FATİH ŞAMLIOĞLU - SPORX GENEL YAYIN YÖNETMENİ

-EN İYİ SPOR GAZETESİ: ZEKİ UZUNDURUKAN - FOTOMAÇ GAZETESİ

-EN İYİ SPOR SAYFA TASARIMI: ASLIHAN ÇİL/ ZAFER BÜYÜKAVCI - FANATİK (PANORAMA SAYFASI İLE)

-EN İYİ SPOR HABERİ: YASİN YILDIRIM - SÖZCÜ GAZETESİ (YUSUF YAZICI RÖPORTAJI İLE)

-EN İYİ SPOR RADYOSU: BARIŞ ERTÜL - RADYOSPOR GENEL YAYIN YÖNETMENİ

-EN İYİ SPOR YAZARI: KEMAL BELGİN-TÜRKİYE GAZETESİ

-EN İYİ SPOR KANALI: TRT SPOR - MEHMET BUĞRA ŞAHİN

-EN İYİ SPOR PROGRAMI: 90 A - CÜNEYT ŞEN

-EN İYİ SPOR RÖPORTAJI: NTV - KIRILMA NOKTASI - EMEK EGE (VOLKAN DEMİREL RÖPORTAJI İLE)

-SPORA YER VEREN HABER KANALI ÖDÜLÜ: NAZLI ÇELİK-STAR TV